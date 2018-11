Türkpa 8. Genel Kurulu

20 Kasım 2018 Salı 16:26



TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kıbrıs Adası'nda 35 yıl önce bağımsızlığını ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin o günden bugüne kadar adada halkının refahı ve mutluluğu için büyük bir mücadele içerisinde olduğunu belirterek, "Her türlü kısıtlamalara ve haksızlıklara rağmen var olma mücadelesini sürdürüyor. Bizim amacımız ve beklentimiz Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda adanın adil bir yönetişim şekliyle Güney Kıbrıs-Kuzey Kıbrıs arasında müşterek bir çözümün bulunmasıdır." dedi.TBMM tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Ev Sahibi Fotoğraf Sağlayıcı/Host Photographer" olarak yer aldığı Türk Dili Konus¸an Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kurulunda, TÜRKPA'nın 10. kuruluş yıldönümü dolayısıyla "TÜRKPA'nın İlk On Yılı ve Parlamentolar Arası İş Birliğinin Geleceği: İş Birliğine Yeni Yaklaşımlar" başlıklı konferans gerçekleştirildi.Açılışta konuşan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İzmir'in Türkiye'nin üçüncü büyük kenti ve en hızlı gelişen, kalkınan şehirlerinden olduğunu belirterek, İzmir'i·n milletvekili olarak konukları burada misafir etmekten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.İlk Türk donanmasının bu şehirde kurulduğunu, İzmir'in 1403 yılında Türk toprağı haline geldiğini, İstiklal Savaşı mücadelesinde ilk kurşunun İzmir'de atıldığını kaydeden Yıldırım, İzmir'in Türkiye'nin Akdeniz'e açılan kapısı olduğunu söyledi.Yıldırım Türkiye'nin ihracat merkezlerinden olan İzmir'in önemli limanlara sahip bulunduğunu aktararak, İzmir'i yüksek hızlı trenle Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattına bağlayacaklarını, o zaman İzmir limanının Kafkaslara, Orta Asya'ya da hizmet vereceğini anlattı.Türkpa'nın 10. yılının kutladığına işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti:"Bir zamanlar hayal bile edemediğimiz birliklerin kuruluş yıl dönümünü kutlamak hepimizde tarifi imkansız duyguları beraberinde getiriyor. 2008'de kuruluşunu gerçekleştiren TÜRKPA meclisler arası ilişkileri çok taraflı olarak kurumsallaştırmaktadır. Türk dili konuşan ülkelerin hükümetleri arasında ilişkiler yıldan yıla gelişiyor. Buna paralel olarak meclislerin de parlamenter diplomasiyi etkin kullanması, ilişkilerin gelişmesine katkı sağlaması için TÜRKPA gibi kuruluşlara ihtiyacı var. Dünyadaki benzer teşkilatlarla mukayese edildiğinde geçen 10 yılın başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Örnek çalışmaların ardından Türk Keneşi, Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı kuruluşu gerçekleşti. Bu toplantı ile iş birliğinin dünü, bugünü ve geleceğini konuşacağız. Uluslararası teşkilatı kurmak önemli bir karar ama onu yaşatmak çok daha zor. 2008'den bugüne kadar çok önemli aşamalardan geçtik. TÜRKPA bugün itibarıyla kendini ispatlamış bir kuruluş haline gelmiştir.""Beklentimiz müşterek bir çözümün bulunmasıdır"TÜRKPA'nın 10. yılı Genel Kuruluna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı'nın da katıldığını dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:"Kıbrıs Adası'nda 35 yıl önce bağımsızlığını ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti o günden bugüne kadar adada halkının refahı ve mutluluğu için büyük bir mücadele içerisinde. Her türlü kısıtlamalara ve haksızlıklara rağmen var olma mücadelesini sürdürüyor. Bizim amacımız ve beklentimiz Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda adanın adil bir yönetişim şekliyle Güney Kıbrıs-Kuzey Kıbrıs arasında müşterek bir çözümün bulunmasıdır. Bu konuda başından beri Türkiye gerek Birleşmiş Milletler gerek Avrupa Birliği çabalarına hep olumlu katkı sağlamış, bundan sonra da bu katkıyı sağlamaya devam edecektir."(Sürecek)