Haberler » Politika » TÜRKPA 9. Genel Kurulu Bakü'de toplandı - Haberler

TÜRKPA 9. Genel Kurulu Bakü'de toplandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 9'uncu Genel Kurulu başladı.

18.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:55TÜRKPA 9. Genel Kurulu Bakü'de toplandı
'ın başkenti 'de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 9'uncu Genel Kurulu başladı.

TÜRKPA 9'uncu Genel Kurulu Bakü'de başladı. Programda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TÜRKPA'nın her geçen yıl daha da güçlenmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Kuruluşundan bu yana TÜRKPA'da ele alınan gündemlere ve icra edilen faaliyetlere baktığımızda adım adım TÜRKPA'nın büyüdüğünü, geliştiğini görüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki fiziki mesafelere aldanmamak gerekir. Biz gönülden yakınız, birlikteyiz ortak tarihimiz, dilimiz ve kültürümüz bize bunu hatırlatıyor. Yalnız iyi günde değil kötü günde de yan yana duruyoruz. Bunun en güzel örneğini Ekim ayında gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Keneşi Devlet Başkanları Zirvesi'nde gördük. Türkiye'nin bölgeye barış ve istikrar getirmek için yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na verilen destek bizim için çok anlamlıdır. TÜRKPA inşallah yakın gelecekte tüm bağımsız Türk devletlerinin meclislerini çatısı altında birleştirecektir" diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop konuşmasından sonra mikrofonu TÜRKPA Dönem Başkanlığı Azerbaycan Milli Meclisi Oktay Asadov'a devretti.

Genel kurula TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Oktay Asadov, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ve TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov katıldı. - BAKÜ

Azerbaycan, Bakü, Politika

Kaynak: İHA

Politika

Son Dakika Haberleri

16:58 Ordu'da 'Uluslararası Göçmenler Günü' kutlandı - Haberler
16:58 Palandöken Belediyesi 2. dönem kurs kayıtları başladı - Haberler
16:55 Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu, 2 gözaltı - Haberler
16:54 Otomobil bariyerlere çarptı; 2 yaralı - Haberler
16:52 Uludağ'daki cesetlerle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama - Haberler
16:36 Felçli köpek, özel yaptırılan yürüteç sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı - Haberler
16:28 Karamollaoğlu: Libya'da silahlı birlik bulundurmanın doğru olabileceğine inanıyoruz - Haberler
15:58 Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cinayetten önce uçucu madde kullandı - Haberler
15:50 TEM Otoyolu'nda arkadan çarparak durduran gaspçılar genç adamın otomobilini çaldılar - Haberler
15:00 Hapishanede erkek görevlinin karşısında zorla başörtüsü çıkarttırılan kadın 120 bin dolar kazandı - Haberler
18.12.2019 17:04:09