Türkpa Ulusal Mevzuatlarının Uyumlulaştırılması 3. Çalıştayı

Kazakistan
'ın başkenti Astana
'da Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üyesi ülkelerin ulusal mevzuatlarının uyumlulaştırılmasına ilişkin çalıştayın üçüncüsü yapıldı.
TÜRKPA Hukuk İşleri ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma
'nın başkanlığında düzenlenen çalıştaya, TÜRKPA Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov'un yanı sıra Kazakistan, Kırgızistan
, Türkiye
ve Azerbaycan
'dan milletvekilleri ve uzmanlar katıldı.
Uluslararası mevzuatların uyumlulaştırılması konularının ele alındığı çalıştayda sonuç raporu kabul edildi.
Raporda, ulusal mevzuatların uyumlulaştırılması yöntemlerinin belirlenmesinde TÜRKPA komisyonlarına destek vermek için sayıştayların yılda iki kere düzenlenmesinin önemli olduğu belirtildi.
Raporda ayrıca, Uluslararası Türk Akademisi'nin (TWESCO) hazırladığı Türk dünyası somut olmayan kültürel miraslarının korunmasına ilişkin antlaşma taslağının, ilgili mevzuatların uyumlulaştırılması için temel bir belge olacağı ifade edildi.
Türkiye ile Azerbaycan'ın Türk dünyasının turizmi ve somut olmayan kültürel miraslarının korunmasıyla ilgili yasa taslağı üzerinde çalışmalarına devam edeceği vurgulanan raporda, taslağın son halinin bu yıl eylül ayında Türkiye'de yapılacak seminerde ortaya konulacağı kaydedildi.
"Nakliye sıkıntılarını gidermek lazım"
Uçma, toplantıda yaptığı konuşmada, 10 yıl önce kurulan TÜRKPA'nın temel amaçlarından birinin yasama alanında üye ülkeler arasında ortak çalışmalar yürütmek olduğunu söyledi.
Temel hususlarda örgüte üye ülkeler arasında bir uyum ve örtüşmeye ihtiyaç olduğunu dile getiren Uçma, ülkelerin kendine özgü şartları ve konjonktürel yapısı olduğunu kaydetti.
Uçma, deniz nakliyesi dahil nakliyelerde sıkıntıların olduğuna işaret ederek, "Bunlara ilişkin uyum yasalarına öncelik verebiliriz." dedi.
Türk dünyası kültürel miraslarının korunması antlaşması
TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali ise 2015'te Astana'da yapılan Türk medeniyetlerini korumayla ilgili kongrede Kazakistan Meclis Başkanının önerisi üzerine Türk dünyası kültürel mirasını koruma ve kullanmaya ilişkin bir antlaşma taslağı hazırladıklarını hatırlattı.
Türk dünyası kültürel miraslarının ortak kullanımına ilişkin bir yasa hazırlamak istediklerini ifade eden Kıdıralı, kültürel mirasların sel, deprem gibi doğal felaketlerden koruma altına alınmadığını söyledi.
Kıdırali, "Üye ülkelerimiz arasında Avrupa Birliği
ülkelerinde olduğu gibi bir antlaşma sağlanması, ülkelerimizdeki kültürel mirasları ortak benimsememize yol açacaktır." dedi.
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Kaynak: AA