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TÜRKPATENT ile Kırıkkale Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile Kırıkkale Üniversitesi arasında sınai mülkiyet hakları alanında iş birliği protokolü imzalandı.

30.12.2019 11:44 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:44 TÜRKPATENT ile Kırıkkale Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) ile Üniversitesi arasında sınai mülkiyet hakları alanında iş birliği protokolü imzalandı.
TÜRKPATENT Başkanı Habip Asan, törende yaptığı konuşmada, iki kurumun iş birliği çalışmalarına önceden başladığını, protokolle bunu daha da geliştireceklerini söyledi.
Son dönemde artan patent başvurularının araştırma ve inceleme raporlarının hazırlanmasında Kırıkkale Üniversitesinden de katkı almak istediklerini belirten Asan, "Kırıkkale Üniversitesinin patent veri tabanlarını kullanma yetkinliği artacak, daha özgün ve nitelikli çalışmaların, Ar-Ge'lerin önü açılacak." dedi.
Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan da TÜRKPATENT'in uluslararası otorite olmasına destek için protokol yaptıklarını ifade etti.
Protokolle, TÜRKPATENT'e yapılan sınai mülkiyet haklarına ilişkin başvuruların araştırılması ve incelenmesi hizmetlerinin yürütülmesinde, üniversitenin insan kaynağından ve araştırma altyapılarından yararlanılmasına ilişkin esaslar belirleniyor.

Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

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