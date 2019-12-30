TÜRKPATENT'ten 16 üniversite ile iş birliği protokolü

Türk Patent ve Marka Kurumu, 16 üniversite ile üniversitelerin insan kaynağından ve araştırma altyapılarından yararlanılmasına ilişkin esasları kapsayan bir protokol imzaladı. Protokolle, sınai mülkiyet alanında sunulan hizmetlerin hızının ve niteliğinin arttırılması, patent ve faydalı model başvuruları için yapılan yenilik araştırması faaliyetlerinde, üniversitedeki mevcut yetişmiş insan kaynağından ve araştırma altyapılarından yararlanılması hedefleniyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu ile Kırıkkale Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. TÜRKPATENT'e yapılan sınai mülkiyet haklarına ilişkin başvuruların araştırılması ve incelenmesi hizmetlerinin yürütülmesinde, Üniversitenin insan kaynağından ve araştırma altyapılarından yararlanılmasına ilişkin esasları kapsayan Protokol, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan arasında imzalandı.

Proje kapsamında 16 üniversite ile işbirliği protokolü ve eğitime katılan 33 akademisyen ile gizlilik sözleşmesi imzalanarak Üniversite Patent Ön Araştırma süreci başlatıldı. Üniversitelerle Patent Araştırma İnceleme Raporları İşbirliği Projesiyle sınai mülkiyet alanında sunulan hizmetlerin hızının ve niteliğinin arttırılması, ayrıca sınai mülkiyet alanındaki bilinç ve farkındalık düzeyinin artması amacıyla patent ve faydalı model başvuruları için yapılan yenilik araştırması faaliyetlerinde, üniversitedeki mevcut yetişmiş insan kaynağından ve araştırma altyapılarından yararlanılması hedefleniyor.

"DAHA ÖZGÜN ÇALIŞMALARIN ÖNÜ AÇILACAK"

Türk Paten ve Marka Kurumunun Üniversitelerde faaliyet gösteren Bilgi ve Doküman Birimi koordinasyonunda yürütülen çalışmaları genişleterek, gerek üniversitelerdeki araştırma kaynaklarından ve kapasitelerinden faydalanılması, gerekse üniversitelerdeki mevcut insan kaynağının bu alanda yetiştirilmesi ve kendi akademik çalışmalarında kullanabilecekleri bilgilerle donatılması amacıyla bu projeyi başlattıklarını ifade eden Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, "İş birliği çalışmalarını daha önce başlatmıştık. Bu iş birliğini daha da genişletiyoruz. Kırıkkale Üniversitesinde bilgi doküman birimini daha önce kurduk. Bu iş birliğini Kırıkkale Üniversitesinin Patent araştırma yeteneklerini daha fazla geliştirmek için genişletiyoruz. Türkiye'de son dönemde artan patent başvurularının araştırma inceleme başvurularının hazırlanmasında Kırıkkale Üniversitesinden katkı almak istiyoruz. Kırıkkale Üniversitemiz bir çok alanda gelişmiş bir üniversite. Bu iş birliği ile araştırma ve inceleme eğitimleri vereceğiz üniversite akademisyenlerine. Bizim hem patent araştırma raporlarının hazırlanmasında bize katkı verecekler hem de üniversitenin patent veri tabanlarına kullanma yetkinliği artacak. Daha özgün çalışmaların önü açılacak" dedi.

Üniversitelerin toplumsal sorumluluğu yerine getirmek açısından sosyal projeler içinde olmak durumunda olduğunu belirten Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, "Sektörle birlikte çalışma yaparken hem üniversite bilgi ve teknolojinin sektöre aktarılması anlamında hem üretilmiş olan bilginini uluslararası anlamda korunması anlamında marka patent coğrafi işaretler dediğimiz konular Türk Patent kurumun alanına giren konularda çalışmalar yürütmekte. Üniversitemiz bu görevi yerine getirirken Türk Paten Kurumunun uluslararası otorite olması anlamında da kuruma üniversite olarak gerekli desteği vermek için bir protokol imzalayıp protokole dökeceğiz" diye konuştu.

(Hülya Keklik - Emre Yüzügüldü/İHA)

Kaynak: İHA