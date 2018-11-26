26 Kasım 2018, 11:04
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Türkpatent'ten 23 Ürüne "Coğrafi İşaret" Tescili

Türkpatent

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, aralarında Kars balı, Amasya çiçek bamyası ve Bursa siyah incirinin de bulunduğu 23 coğrafi işaretin tescilleneceğini bildirdi.

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Prof. Dr. Habip Asan, aralarında Kars balı, Amasya çiçek bamyası ve Bursa siyah incirinin de bulunduğu 23 coğrafi işaretin tescilleneceğini bildirdi.

Asan, AA muhabirine, coğrafi işaretlerin tescillenerek hem Türkiye'de hem de yurt dışında yüksek katma değere dönüştüğü söyledi.

Avrupa Birliği'nde de koruma altına alınabilen coğrafi işaretlerin tescillenmesiyle ülke ve yöre ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirten Asan, son yıllarda Türkiye'de bu konuda önemli bir farkındalık artışı olduğunu ifade etti.

Asan, "Türkiye, en fazla coğrafi işaret tesciline sahip ülkelerden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Pek çok farklı kültür ve medeniyetin beşiği olan ülkemizin sahip olduğu bu zenginlik, coğrafi işaret tescilleriyle koruma altına alınarak, atalarımızdan miras kalan değerlerimiz gelecek nesillerimize en kıymetli haliyle bırakılma imkanı buluyor." dedi.

Kars balına ve Bursa incirine tescil

Asan, aralarında Kars balı, Amasya çiçek bamyası, Bursa siyah inciri, Mut zeytinyağı, Sivrihisar muska baklavasının da olduğu 23 coğrafi işarete tescil belgesi vereceklerini dile getirdi. Türkiye'de tescil edilmiş coğrafi işaretlerin AB'de hızlı tescilini sağlayıp, sayısını artırmayı amaçladıklarına dikkati çeken Asan, bu ürünlerin AB pazarında daha fazla yer almasını beklediklerini ifade etti.

Asan, AB Komisyonu iş birliğiyle 27-28 Kasım'da TÜRKPATENT'te tören düzenleyeceklerini, bu çalışmalar sonucu Türkiye'nin milli ve kültürel değerlerinin dış pazarlarda istenilen seviyede korunmasını ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtti.

Törenin önemine değinen Asan, "Gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, ülkemizin dört bir yanına ait 23 coğrafi işaretli ürünün tescil belgesi, sahiplerine takdim edilecek. Törenle birlikte, tescilli coğrafi işaretlerin davetlilere sunulacağı bir sergi açılışı da gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Asan, tören ve sergiyle coğrafi işaretli ürünlerin ülkede daha fazla bilinmesinin ve bunlara talebin artmasının amaçlandığını kaydetti.

TÜRKPATENT'in tescil belgesi vereceği ürünler ve tescil başvurusunda bulunanların listesi şöyle:

No

 Coğrafi İşaret

 Tescil Ettiren
1

 Kars Balı

 Kars İli Arı Yetiştiricileri Birliği
2

 Mut Zeytinyağı

 Mut Ticaret ve Sanayi Odası
3

 Melli İnciri

 Bucak Belediye Başkanlığı, Bucak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
4

 Van Keledoşu

 Van Ticaret ve Sanayi Odası
5

 Van Savatlı Gümüş İşlemesi

 Van Ticaret ve Sanayi Odası
6

 Van Kavutu

 Van Ticaret ve Sanayi Odası
7

 Murtuğa

 Van Ticaret ve Sanayi Odası
8

 Trabzon Kazaziyesi

 Trabzon Kuyumcular ve Saatçılar Odası
9

 Amasya Çiçek Bamyası

 Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
10

 Sivrihisar Muska Baklavası

 Sivrihisar Belediye Başkanlığı
11

 Tosya Bıçkısı

 Tosya Kaymakamlığı
12

 Daday Etli Ekmeği

 Daday Belediyesi
13

 Pınarbaşı Kara Çorba

 Pınarbaşı Kaymakamlığı
14

 Nallıhan İğne Oyası

 Nallıhan Kalkınma Vakfı
15

 Nallıhan Örtmesi

 Nallıhan Kalkınma Vakfı
16

 Nazilli Kar Helvası

 Nazilli Ticaret Odası
17

 Şanlıurfa Sadeyağı (Urfa Yağı)

 Şanlıurfa Ticaret Borsası
18

 Tarsus Sarı Ulak Zeytini

 Tarsus Ticaret Borsası
19

 Milas Tepsi Böreği

 Milas Ticaret ve Sanayi Odası
20

 Bursa Siyah İnciri

 S.S. Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği
21

 Amasya Beji Mermeri

 Amasya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
22

 Kandıra Bezi

 Kandıra Halk Eğitim Merkezi
23

 Cennet Çamuru/ Kilis Kaymaklı Kırma Künefe

 Kilis Valiliği
Bursa,Kars,Amasya
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:04