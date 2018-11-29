Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Cahit Turhan, "Türksat
6A'nın tasarım aşamasının sonuna yaklaşıldı ve tasarlanan uydunun yeterlilik test modellerinin üretimine başlandı. Projenin 2020'de tamamlanmasını planlıyoruz" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleşen Yeni Uydu Teknolojileri programına katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Turhan, Türkiye
'nin küresel uydu hizmetlerinin aktörleri arasına girme noktasında son yıllarda önemli adımlar atıldığına dikkat çekerek, şu bilgileri paylaştı:
"Bunun doğal bir sonucu olarak bugün uluslararası haberleşme uyduları organizasyonu Avrupa
Uydu Haberleşme Örgütü ve BM
Uluslararası Denizcilik
Organizasyonu gibi kuruluşların üyesi olduk. Uzaya gönderilen ilk insan yapımı araç olan Sputnik'ten beri uzaydaki yapay uydu sayısı binlere ulaşmıştır. Dünya yörüngesi üzerinde halihazırda 792 adet haberleşme uydusu, 661 adet yer gözlem uydusu vardır. Buna ilave 213 adet teknoloji geliştirme uydusu, 121 adet navigasyon konumlama uydusu bulunuyor. 76 adet uzay araştırma uydusu ve 23 adet dünya araştırma uydusu olmak üzere toplam bin 886 adet uydu faaliyet gösteriyor. Bu uyduların 826 adedi ticari, 523 adedi kamusal, 399 adedi askeri, 138 adedi sivil kullanıma hizmet vermektedir. Bu sayılar gün geçtikçe değişmektedir."
"2020'DE TAMAMLANMASINI PLANLIYORUZ"
2020 ve 2021 yılında uzaya fırlatılacak olan Türksat 5A ve Türksat 5B ile hem kapsama alanını hem de sunacağı kapasiteyi artırmayı amaçladıklarının altını çizen Turhan, "2020 yılında 31 derece Doğu lokasyonuna atılacak Türksat 5A uydusu ve 2021 yılında 42 derece Doğu lokasyonuna atılacak Türksat 5B uydusu ile özellikle Ka- Bant kapasitemizi mevcut kapasitemizin 15 katına çıkacaktır. Türksat 5B haberleşme uydusu üzerinde planlanan Ka-Bant kapasitesi ile özellikle ticari gemiler, havayolları pazarına odaklanılmıştır. Böylece, Ortadoğu'nun tamamı Basra Körfezi
, Kızıldeniz, Akdeniz
, Kuzey ve Doğu Afrika
, Nijerya
, Güney Afrika
ve yakın komşu ülkeler kapsama alanına dahil edilerek sektörde önemli bir konuma erişmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.
HEDEF YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ İLE UYDU
Türksat 6A'nın ise tasarım aşamasının sonuna yaklaşıldığını ve tasarlanan uydunun yeterlilik test modellerinin üretimine başlandığını söyleyen Turhan, "Ülkemizin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak projenin de 2020'de tamamlanmasını planlıyoruz. Yerli uydu üretmek amacıyla TUSAŞ arazisinde Savunma Sanayii Başkanlığı, Türkiye Uzay ve Havacılık Sanayii ve Türksat iş birliği ile gerçekleşen uzay sistemleri entegrasyon ve test merkezini Mayıs 2015'te açmıştık. Yerli haberleşme uydumuz Türksat 6A'nın test ve entegrasyon çalışmaları ise Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde (USET) gerçekleştirilecek. Her hal ve şartta nihai hedefimiz yerli ve milli teknoloji ile uydu üretebilen, uydu fırlatabilen ve dünya uydu pazarından yüksek pay alabilen ülkeler arasına katılabilmektir. Bütün bunları yakın dönem içerisinde gerçekleştireceğiz. Elbette bilgi ve iletişim teknolojileri sektörümüzün de bu süreçte önemli katkıları olacaktır. El birliği ve güç birliği içinde aşamayacağımız hedef olmadığı kanaatindeyim" diyerek konuşmasını sonlandırdı.
(İHA)
Türkiye,Mehmet Cahit Turhan,Türksat
29 Kasım 2018 Perşembe 14:06