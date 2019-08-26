Türksat Dünya Motokros Şampiyonası'na sponsor oldu

Türksat, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek Dünya Motokros (MXGP) Şampiyonası'nın iletişim sponsoru oldu.



Türksat, 6-9 Eylül tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek "Dünya Motokros (MXGP) Şampiyonası"nın iletişim sponsorluğunu üstlendi. Türksat'ın Gölbaşı yerleşkesinde gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine Türksat A.Ş. Genel Müdürü Cenk Şen, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ile milli motokros sporcuları Şakir ve Emir Cem Şenkalaycı kardeşler katıldı. Sinevizyon gösteriminin ardından bir konuşma yapan Türksat A.Ş. Genel Müdürü Cenk Şen, "Ülkemizde spora olan ilgi özellikle motokros gibi hız ve cesaret gerektiren içten sporlara olan ilgi her geçen gün artarken, bu ilginin ürünlerini uluslararası mücadelelerde ortaya konan başarılarla toplamaya başladık" şeklinde konuştu.



Hız çağının gerekliliği olarak hızlı ve kesintisiz iletişim hizmetleri sunan Türksat'ın bugün de motokros turnuvasına iletişim sponsoru olduğunu hatırlatan Şen, "Sağlıklı bir toplum olmanın yolunun spordan geçtiği bilinciyle, geçtiğimiz hafta belediye başkanları ve yerel yönetimler temsilcileriyle tanıtım toplantısını icra ettiğimiz 'Avrupa Hareketlilik Haftası' ve motokros gibi seyir zevki yüksek sporların turnuvalarının vatandaşlarımıza canlı yayınlarla ulaştırılmasıyla insanımızın spora karşı olan farkındalığının artırılmasını amaçlıyoruz" dedi.



Konuşma sonrasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı. İmzaların ardından Türksat A.Ş. Genel Müdürü Cenk Şen, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ile milli motokros sporcuları Şakir ve Emir Cem Şenkalaycı kardeşler motorların başında poz verdi. - ANKARA