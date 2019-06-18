18.06.2019 14:37
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Türksat, 'Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu'na iletişim sponsoru olacak

Türksat,

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından gerçekleştirilecek olan 'Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu', 19 Haziran 2019 tarihinde Saray Engelsiz Yaşam Merkezinde Türksat'ın desteğiyle düzenlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından gerçekleştirilecek olan 'Engellilerde ve Yaşlılarda Dijital Dönüşüm Sempozyumu', 19 Haziran 2019 tarihinde Saray Engelsiz Yaşam Merkezinde Türksat'ın desteğiyle düzenlenecek.

Konuyla ilgili Türksat'tan yapılan açıklamada, sempozyumun engeli ve yaşlılığı dolayısıyla hareket kısıtlılığı olan bireylerin yeteneklerinin açığa çıkarılmasını, aktif iş yaşamına katılımlarının sağlanmasını, tüm yaşam döngülerinin içinde yaşamın her alanını erişilebilir hale gelmesinin ve ihtiyaç duydukları her bilgiye erişim sağlamalarının amaçlandığı bildirildi. Sempozyumun ayrıca Türksat Tanıtım kanalından canlı olarak yayınlanacağı belirtildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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