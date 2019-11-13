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Türksat, Kamu Bilişim Zirvesi'ne katılacak

Kamuda bilişim üzerine çalışan yöneticilerin ve karar vericilerin tecrübelerini paylaştığı, sektörün öncü firmalarının teknoloji eğilimlerine dair bilgi verdiği Kamu Bilişim Zirvesi, 14-17 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşecek.

13.11.2019 10:50 | Son Güncelleme: 13.11.2019 10:55Türksat, Kamu Bilişim Zirvesi'ne katılacak
Kamuda bilişim üzerine çalışan yöneticilerin ve karar vericilerin tecrübelerini paylaştığı, sektörün öncü firmalarının teknoloji eğilimlerine dair bilgi verdiği Kamu Bilişim Zirvesi, 14-17 Kasım tarihleri arasında 'da gerçekleşecek.

"Kamuda sayısal dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilecek zirveye 'Bronz Sponsor' olarak destek verecek. "Özel Sektör Gözüyle Dijital Dönüşüm" adlı panelin moderatörlüğünü Türksat Genel Müdürü Cenk Şen yapacak. 11. Kalkınma Planı ve 2019/12 sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği konulu genelgenin de ele alınacağı zirve, kamudan üst düzey yöneticiler ve uzman personeller ile özel sektörden liderlerin katılımıyla gerçekleşecek. - ANKARA

Bilişim Zirvesi, Antalya, Türksat, Güncel

Kaynak: İHA

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