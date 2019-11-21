Haberler » Ekonomi » Türksat, Mobilefest İstanbul Fuarında - Ekonomi

Türksat, Mobilefest İstanbul Fuarında

Türksat, Türkiye'nin ilk mobil uygulama fuarı olan Mobilefest İstanbul'a katıldı.

21.11.2019 16:42 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:46Türksat, Mobilefest İstanbul Fuarında
, 'nin ilk mobil uygulama fuarı olan Mobilefest 'a katıldı.

Türkiye'nin ilk mobil uygulama fuarı Mobilefest İstanbul, Gösteri ve Sanat Merkezinde mobil uygulama alanındaki profesyoneller ile girişimcilerin bir araya gelmesiyle 21 Kasım'da başladı. Açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yaptığı etkinliğe Türksat da Kablo Mobil, Kablo Web TV, Kablo Bulut, e-Devlet Kapısı ve BELGENET uygulamalarıyla teknoloji meraklılarının karşısına çıktı. Kamu kesimi ile özel sektörün dahil olduğu, Türkiye'deki mobil uygulama ekosisteminin tüm bileşenlerinin masaya yatırılacağı etkinlik 24 Kasım'a kadar sürecek. - ANKARA

İstanbul, Avrasya, Türkiye, Türksat, Ekonomi

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
20:26 Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı
20:24 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 1 milyar dolarlık ticaret hacmi...
20:22 Yeni vergi düzenlemesine ilişkin teklif TBMM Genel Kurulunda
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
19:42 Atmaca: Turizmde 2020, en az 2019 kadar iyi geçecek
19:38 SPK haftalık bülteni
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
14:14 İYİ Partili Yokuş: TBMM kantininde hileli ilan edilen sahte bal satılıyor
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
12:04 beIN Sports, Süper Lig maçlarını Amerika'da ücretsiz yayınlayacak
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi
00:50 Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor
21.11.2019 20:41:05