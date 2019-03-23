Türksat Model Uydu Yarışması'na Rekor Başvuru

Kaynak: İHA

Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbirliğiyle üniversite öğrencileri arasında bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan Model Uydu Yarışmasına rekor sayıda başvuru yapıldı. Yurt dışından da başvuru alınan yarışmaya Türkiye'deki 51 farklı üniversiteden 95 ayrı takımda yer alan 470 öğrenci kayıt yaptırdı.İlk kez düzenlendiği 2016 yılında 7 takımın başvurduğu Türksat Model Uydu Yarışması'na 2017 yılında 25 takım kayıt yaptırmıştı. 2018 yılında ise Teknofest etkinliği kapsamında düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması'na 34 takım başvurmuş, 20 takım uçuşların yapıldığı final etabına kalabilmişti.Bu yıl ise başvuru gerçekleştiren 95 takımdan 82'si kabul edildi. Plan ve Organizasyon Raporunu teslim eden yurt içinden 71 takım ön tasarımların yapıldığı, ekipman, alt sistem ve sistem seviyesinde yapılacak test planlarının ve prosedürlerinin raporlandığı aşama olan PDR etabına geçmeyi başardı. Yurt dışından katılım sağlayacak takımlar ise 2 Nisan'da modeluydu.org sitesinde ilan edilecek.6 etapta gerçekleşen Türksat Model Uydu Yarışması'nda uçuşları da içeren final etabı, 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Teknofest etkinliğinde gerçekleşecek. Yarışmada birinci olan takıma 50 bin TL, ikinci takıma 30 bin TL, üçüncü takıma ise 20 bin TL ödül verilecek. - ANKARA