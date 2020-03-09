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Türksat, Satellite 2020 Fuarı'nda boy gösterecek

Türksat, dünyanın önde gelen uydu iletişimi etkinliklerinden Satellite 2020 Fuarı'na katılacak.

09.03.2020 12:12 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:12
Türksat, Satellite 2020 Fuarı'nda boy gösterecek
Türksat , dünyanın önde gelen uydu iletişimi etkinliklerinden Satellite 2020 Fuarı'na katılacak.
Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şirket yarın ABD'nin başkenti Washington 'da kapılarını açacak fuara STM, TUSAŞ ve Profen firmalarıyla katılım sağlayacak.
Şirket fuarda 1914 numaralı stantta yerini alacak.
Fuarda şirketin uydu haberleşmesi alanında yürüttüğü faaliyetlerin tanıtımının yanı sıra yeni haberleşme uyduları Türksat 5A ve Türksat 5B ile ilgili görüşmeler gerçekleştirilecek.
Program kapsamında şirket, hedef pazarındaki etkinliğini artırmayı ve yeni pazarlara açılarak, faaliyet alanlarında sahip olduğu birikimini yeni projelerle ülke sınırları dışına taşımayı planlıyor.
Fuar kapsamında, şirket tarafından üretilen ve hareketli araçlar için denizde ve karada uydu aracılığıyla ekonomik ve kesintisiz hizmet olanağı sağlayan SOTM (Satcom on The Move) anteni de Türksat standında sergilenecek.
Türksat'ın stant açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın yapması planlanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Washington, Türksat, Ekonomi
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