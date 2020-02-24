Haberler » Güncel » Türksat, Siber Güvenlik Platformu'na iletişim desteği verecek - Haber

Türksat, Siber Güvenlik Platformu'na iletişim desteği verecek

Türksat, 7'ncisi düzenlenecek olan "Siber Güvenlik Platformu" etkinliğine iletişim desteği verecek.

24.02.2020 15:01 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:01Türksat, Siber Güvenlik Platformu'na iletişim desteği verecek
, 7'ncisi düzenlenecek olan "Siber Güvenlik Platformu" etkinliğine iletişim desteği verecek.

Kamu Siber Güvenlik Derneği tarafından düzenlenecek "7. Siber Güvenlik Platformu" etkinliği, 25 Şubat'ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) konferans salonunda gerçekleştirilecek. Türksat Kurumsal Bilgi ve Siber Güvenlik Yönetimi Direktörlüğü uzman personeli H. Kemal Taşkın'ın da "Kurumsal Ortamlarda Mobil Cihaz Yönetimi ve Güvenliği" başlığıyla bir sunum yapacağı etkinlik, Türksat Tanıtım Kanalı'ndan canlı yayınlanacak.

Kamuda siber güvenlik konusunda farkındalığı artırmak, kritik bilgi altyapılarının korunmasına katkıda bulunmak, tüm kurum ve kuruluşlarla siber güvenlikle ilgili teknik, bilimsel faaliyetler yürütmek amacıyla düzenlenen etkinliğe sektör temsilcilerinin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. - ANKARA

Türksat, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
24.02.2020 17:19:32