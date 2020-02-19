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Türksat'tan Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi'ne destek

Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi'nin üçüncüsü, Türksat desteğiyle yarın gerçekleştirilecek.

19.02.2020 11:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:00Türksat'tan Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi'ne destek
Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi Zirvesi'nin üçüncüsü, desteğiyle yarın gerçekleştirilecek.
Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, zirve, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda gerçekleştirilecek ve "Türksat Tanıtım" kanalından canlı yayınlanacak.
Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen'in davetli konuşmacı olarak yer alacağı zirvede, "Kamuda Siber Güvenlik Stratejileri", "Dijital Dönüşümde Siber Güvenlik: Yapay Zeka ve Kayıt Zinciri", "Küreselleşmede Veri Güvenliği" oturumları düzenlenecek.
Yarın yapılacak etkinlikte, siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik konular teknoloji, süreç, insan, toplum ve hukuki boyutlarıyla kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üniversite yöneticileri, öğretim üyeleri, siber güvenlik uzmanları ile öğrenciler tarafından tartışılacak.

Türksat, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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