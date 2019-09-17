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Türksat'tan TEKNOFEST'te "8K" çekim

Türksat tarafından, bugün başlayan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergilenecek milli ürünler ve teknolojilerle yapılacak gösterilerin çekimi yaklaşık 33 milyon piksellik ultra HD 8K kalitesiyle gerçekleştirilecek.

17.09.2019 10:38Türksat'tan TEKNOFEST'te
Türksat tarafından, bugün başlayan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergilenecek milli ürünler ve teknolojilerle yapılacak gösterilerin çekimi yaklaşık 33 milyon piksellik ultra HD 8K kalitesiyle gerçekleştirilecek.
Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST İstanbul'da sergilenecek milli ürünler ve milli teknolojiler, 7680x4320 çözünürlüğe sahip dünyadaki en yüksek yayın formatıyla kayıt altına alınacak.
Katılım sağlanan yurt içi ve yurt dışı etkinliklerle fuarlarda çok yüksek kalitede çekilmiş bu görüntüler ziyaretçilere sunularak, Türkiye'nin milli teknolojilerinin tanıtımına katkı sağlanacak.
Ultra HD 8K çekim, festivalin son 2 gününde gerçekleştirilecek. Bugün başlayan TEKNOFEST İstanbul, 22 Eylül'de sona erecek.

İstanbul, Türksat, Ekonomi

Kaynak: AA

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