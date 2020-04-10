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Türksat ve IDC Türkiye, online etkinlik düzenleyecek

International Data Corporation (IDC) Türkiye ile Türksat stratejik iş birliğiyle düzenlenen "Covid-19'un e-devlet hizmetlerine, Ulusal Bilişim Stratejilerine ve Siber Güvenliğe Etkisi" konulu online etkinlik, 16 Nisan 2020 tarihinde IDC Dijital Toplantı Platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

10.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:18
Türksat ve IDC Türkiye, online etkinlik düzenleyecek
International Data Corporation (IDC) Türkiye ile Türksat stratejik iş birliğiyle düzenlenen "Covid-19'un e-devlet hizmetlerine, Ulusal Bilişim Stratejilerine ve Siber Güvenliğe Etkisi" konulu online etkinlik, 16 Nisan 2020 tarihinde IDC Dijital Toplantı Platformu üzerinden gerçekleştirilecek.

Kamudan, özel sektörden ve STK'lardan birçok yönetici ve temsilcinin katılımıyla düzenlenen etkinlik, Türksat Tanıtım kanalından, Kablo İnfo kanalından ve Türksat youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Etkinlikte, Covid-19 pandemi sürecinde e-Devlet Kapısı'nın işlevselliği, ulusal siber güvenlik stratejileri, yaşanan ekonomik gelişmeler, kriz yönetimi ve uzaktan çalışma kültürü, sürdürülebilir enerji kaynakları, veri odaklı hizmetlerin faydaları ve akıllı şehir inisiyatifleri gibi başlıklar uzmanlar tarafından değerlendirilecek.

Etkinliğe katılmak isteyenler, "http://idc.com/event/itsec2020ank" adresinden online olarak kayıt olabilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Türksat, Güncel
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