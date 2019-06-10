Türkşeker'e ait 3 taşınmaz özelleştirilecek

Türkiye Şeker Fabrikaları
AŞ'ye (Türkşeker) ait Erzincan
, Kastamonu
ve Van
'daki 3 taşınmaz satış yöntemiyle özelleştirilecek.
Türkşeker'in ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Erzincan'ın Çayırlı
ilçesi Atatürk
Mahallesi Değirmenbaşı
mevkisindeki, Kastamonu'nun merkez ilçesi Cebrail
Mahallesindeki ve Van'ın Erciş
ilçesi Kışla Mahallesindeki bazı taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirmesi yapılacak.
İhaleler, kapalı zarfta teklif alınması ve görüşmeler yapılması suretiyle "pazarlık usulü"yle gerçekleştirilecek. İhale komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek. İhaleye son teklif verme tarihi 21 Haziran olarak belirlendi. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Türkiye Şeker Fabrikaları
, Kastamonu
, Van
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