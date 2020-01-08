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Türkşeker Genel Müdürü Alkan'ın "geçici işçilere kadro" açıklaması

Salonun iç/genel planı -Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) Genel Müdürü Mücahit Alkan'ın konuşması -Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın konuşması Türkşeker Genel Müdürü Alkan'ın "geçici işçilere kadro" açıklaması: "Geçici işçilerimizin 5620 sayılı yasadaki gibi maksimum çalışma...

08.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:50
-Salonun iç/genel planı
-Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) Genel Müdürü Mücahit Alkan'ın konuşması
- Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın konuşması
Türkşeker Genel Müdürü Alkan'ın "geçici işçilere kadro" açıklaması:
"Geçici işçilerimizin 5620 sayılı yasadaki gibi maksimum çalışma süresi neyse, onu uygulamaya devam edeceğiz. İşçileri, 9 ay 29 gün üzerinden çalıştırıyoruz. Bu geçici işçilerimizle alakalı kadroyla ilgili bir çalışmamız var"
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) Genel Müdürü Mücahit Alkan, "Geçici işçilerimizin 5620 sayılı yasadaki gibi maksimum çalışma süresi neyse, onu uygulamaya devam edeceğiz. İşçileri, 9 ay 29 gün üzerinden çalıştırıyoruz. Bu geçici işçilerimizle alakalı kadroyla ilgili bir çalışmamız var." dedi.
Belediye Başkanı Savcı Sayan ile Ağrı Şeker Fabrikası'nı ziyaret eden Alkan, fabrika yöneticileriyle bir araya gelerek toplantı yaptı.
Alkan, burada yaptığı konuşmada, Ağrı Şeker Fabrikası'nın günde 3 bin 500 ton pancar işleme ve yılda 50 bin ton şeker üretme kapasitesine sahip olduğunu söyledi.
Fabrikanın kentin ekonomik gelişmesine katkı sağladığını ve göçün önüne geçtiğini ifade eden Alkan, "2019-2020 kampanyasında Ağrı Şeker Fabrikası'nda 100 bin 500 ton pancar işlenerek 14 bin 150 ton şeker üretilmiştir. Kampanya dönemi 40 gün sürmüştür. Bu süre Ağrı Şeker Fabrikası için yeterli olmadığı gibi fabrikanın üretimde sürdürülebilir olmasını da zorlaştırmaktadır." dedi.
"Geçici işçilere kadro için çalışıyoruz"
Alkan, Türkşeker'in son işçi alımını da değerlendirerek, "1500 kişi kurumun ayakta durması için olmazsa olmaz bir alımdı. Geçici işçilerimizin 5620 sayılı yasadaki gibi maksimum çalışma süresi neyse, onu uygulamaya devam edeceğiz. İşçileri, 9 ay 29 gün üzerinden çalıştırıyoruz. Bu geçici işçilerimizle alakalı kadroyla ilgili bir çalışmamız var, çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Başkan Sayan da Ağrı'da şeker pancarı üretiminin önündeki en büyük engelin tefecilik olduğunu belirtti.
Tefecilikle üretimim sıfıra indiğini ve aile dramlarının yaşandığını aktaran Sayan, "Kentte 300'e yakın kahvemiz var. O kahvelere gidin dolaşın, orada birçok insan sadece oradaki insanlara para satmak için oturuyor. Satın alanlar ise bir sene sonra parayı ödeyemedikleri için ya göç ediyorlar ya da onların aile dramlarına şahitlik ediyoruz. Sağ olsun genel müdürümüz bize bir ambulans verdi, biz de bunu Ağrılılar için en iyi şekilde kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Türkşeker Genel Müdürü Alkan'ın

Savcı Sayan, Ağrı, Güncel

Kaynak: AA


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