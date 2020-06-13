TÜRKŞEKER hububat üretiminde de "sözleşmeli tarım" modelini uygulayacak - BURSA

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) Genel Müdürü Mücahit Alkan, hububat üretiminde uygulanacak "sözleşmeli tarım" modelini Bursa'da tanıttı.

13.06.2020 14:35 | Son Güncelleme: 13.06.2020 14:42
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (TÜRKŞEKER) Genel Müdürü Mücahit Alkan, hububat üretiminde uygulanacak "sözleşmeli tarım" modelini Bursa'da tanıttı.
Yenişehir'deki Sinan Paşa Külliyesi'nde kooperatif, kamu ve tarımla ilgili sektörlerin yöneticileriyle buluşan Alkan, "Sözleşmeli Üretim ile Çiftçimizin Yanındayız" başlığıyla gerçekleştirdiği sunumda pancardaki 100 yıllık sözleşmeli tarım modelini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "1 metrekare dahi ekilmemiş tarım arazisi kalmayacak" talimatından sonra hububat, ayçiçeği ve bakliyat gibi diğer ürünlerde de uygulayacaklarını söyledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bu süreci hızlandırdıklarına dikkati çeken Alkan, şöyle konuştu:
"Anadolu'da birçok yerde bölge bölge dolaşarak bu sistemi anlatıyoruz. Sistemin özü şu, gerek çiftçimizin daha çok kazanacağı, mağdur olmayacağı gerek üreticimizin, sanayicimizin daha çok kazanacağı gerekse de vatandaşa hem en kaliteli hem de en uygun fiyata ürün temin etme hedefimiz var. Bu süreçte de en büyük hassasiyetimiz şu, maalesef piyasayı speküle eden birtakım kişiler, firmaların da bir an önce ortadan kalkıp hep beraber bu ülkenin üretiminin arttırılmasına yönelik bir hedefimiz var."
Tarladan rafa olan süreçte ortadaki birçok problemin kaldırılacağı sistemi kurduklarını dile getiren Alkan, "Bu sistemin inşallah 1-2 yıl içinde sektöre bir istikrar getireceğine, piyasada bu işi yapan firmaların da TÜRKŞEKER'in ortaya koyduğu bu modelle iş yapmaya başlayacağına inanıyoruz." dedi.
Uygulanmak istenen modelle kontrol mekanizması kurduklarını kaydeden Alkan, modelin Türkiye ve Türk çiftçisine büyük katkılar sağlayacağını inandığını sözlerine ekledi. TÜRKŞEKER hububat üretiminde de ’sözleşmeli tarım’ modelini uygulayacak - BURSA

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Şeker Fabrikaları, Türkiye, Bursa, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, nikahlarda uygulanacak prosedürlere dair 24 maddelik bir genelge yayımladı Haber
Son dakika: İçişleri Bakanlığı, nikahlarda uygulanacak prosedürlere dair 24 maddelik bir genelge yayımladı
ABD’de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti! Haber
ABD'de eylemlerin ardından koronavirüs vaka sayıları yükselişe geçti!
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak Haber
Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi Haber
Servis minibüsünün altında kalan 3 yaşındaki çocuk, feci şekilde can verdi
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Haberler››Güncel››TÜRKŞEKER hububat üretiminde de 'sözleşmeli tarım' modelini uygulayacak - BURSA - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:11: MENEKŞE PLAJI'NDA YOĞUNLUK - Haber 15:11: Otomobil dut ağacına çarptı: 2 yaralı - Haber 15:11: Niğde'de 462 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haber 15:10: Yunanlıların ölüme terk ettiği 93 göçmen kurtarıldı - Haber 15:09: BOLU Hurdaya dönen TIR'dan burnu bile kanamadan çıktı - Haber 14:42: Kamu bankalarının yönetimine atanan RTÜK Başkanı ve efsane güreşçi Hamza Yerlikaya 12.530 TL maaş alacak - Ekonomi 14:34: Son dakika: İçişleri Bakanlığı, nikahlarda uygulanacak prosedürlere dair 24 maddelik bir genelge yayımladı - Haber 14:30: AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış - Haber 14:21: CZN Burak, "Bana televizyon alacak yok mu?" diyen fenomen Alp Kılınç'ın evine televizyon gönderdi - Magazin 11:40: Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı - Haberler