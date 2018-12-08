Türksoy'da Kazak Şair Estay Berkimbaylulı'nın Anısına Konferans

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:15



08 Aralık 2018 Cumartesi 17:15

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Kazak şair ve besteci Estay Berkimbaylulı anısına konferans düzenledi.TÜRKSOY'da "Türk Dünyasının Öncüleri" konferanslar serisi kapsamında düzenlenen programda, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kazakistan'ın Pavlodar eyaletinin Vilayet Meclis Başkanı Bahıt Bekseyitova, Kazakistan devlet sanatçısı Şahmadan Abilev, Pavlodar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Altınbek Nuhulı konuştu.TÜRKSOY Genel Sekreteri Duisen Kasseinov, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kazakistan'ın önemli ismi Estay Berkimbaylulı, tarihi ve nadir bir şahsiyettir. Onun eserleri, Kazak kültürünü gelecek kuşaklara aktarma noktasında önemli bir rol oynamıştır." dedi.Bekseyitova, etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Estay, Kazak müziğinin önemli bir temsilcisidir. Estay Berkimbaylulı'nın yüz ellinci doğum günü, tüm Kazakistan'da kutlanmaktadır." şeklinde konuştu.Ardından söz alan Kazakistan devlet sanatçısı Abilev, Estay Berkimbaylulı'nın eserlerinin çok özel olduğunu belirterek, "Onun yaptığı çalışmalar Türk dünyasına aşk ile ifade edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.Berkimbaylulı'nın sadece Kazak halkının değil aynı zamanda Türk dünyasının şarkıcısı ve bestecisi olduğunu dile getiren Abilev, sanatçının şarkılarından örnekleri kendi yorumuyla seslendirdi.Nuhulı ise konuşmasında Berkimbaylulı'nın hayatı ve eserlerinden ayrıntılara değindi.Etkinliğin devamında, Berkimbaylulı'nın eserlerinden örnekler seyircinin beğenisine sunuldu.Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan Kültür Bakanları tarafından 1993 yılında imzalanan anlaşmayla kurulan TÜRKSOY, Türk dünyasında ilişkileri geliştirmek amacıyla kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenliyor.