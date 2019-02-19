Türksoy'dan 25. Yıl Madalyası - Bişkek

Türk dünyası ve akraba toplulukları kültür coğrafyasında faaliyet gösteren Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Kırgızistan
'da, Türk Dünyasının kültür ve sanatını dünyaya tanıtma amacıyla yaptığı faaliyetlerine destek sağlayan TÜRKSOY gönüldaşlarına 25. Yıl Madalyası takdim etti.
Kasımalı Bayalinov adını taşıyan Kırgız Ulusal Çocuk Kütüphanesi'nde, TÜRKSOY'un kuruluşunun 25. yılı kutlamaları kapsamında, dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov
'un fotoğraf albümü, Kazak ünlü şairi Magjan Jumabayuulu'nun şiir kitabının tanıtımı ve madalya takdim töreni yapıldı.
TÜRKSOY Kırgızistan Temsilcisi Kojageldi Kultegin'in moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe, Kırgızistan Cumhurbaşkanı
Danışmanı Sultan Rayev, Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı Kayrat İmanaliyev, Türkiye
'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat
, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahatin Balcı
, merhum Cengiz Aytmatov'un ablası Roza Aytmatova, Aytmatov'un oğlu Askar Aytmatov yanı sıra akademisyenler, sanatçılar, sinema oyuncuları, yönetmenler, ressamlar ve çok sayıda davetli katıldı.
Etkinliğin başında konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, TÜRKSOY'un 1993'te Azerbaycan
, Kazakistan
, Kırgızistan, Özbekistan
, Türkmenistan
ve Türkiye Cumhuriyeti
Kültür Bakanları tarafından imzalanan anlaşmayla kurulduğunu ve amaçlarının Türk halklarının kültür ve tarihini gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak olduğunu anlattı.
Kaseinov, TÜRKSOY tarafından Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilen Kırgızistan'ın Oş kentinde bu yılın sonuna kadar çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini aktardı.
Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakan Yardımcısı İmanaliyev de TÜRKSOY'u Türk dünyasının UNESCO'su olarak bildiklerini söyledi.
TÜRKSOY Genel Sekreterliğine Kırgız yazarların dünyaya tanıtılmasında verdiği katkılardan dolayı teşekkür eden İmanaliyev, bu yıl TÜRKSOY ile birlikte, Kırgızların ünlü yazar ve sanatçılarının eserlerini tanıtmayı planladıklarını kaydetti.
İmanaliyev, Kastamonu
'dan 2019 Türk Kültür Başkenti unvanını devralan Oş kentinde yıl sonuna kadar yapılacak etkinliklerin açılış töreninin 20 Nisan'da yapılacağını bildirdi.
"Cengiz Aytmatov bizim ortak değerimizdir"
Türkiye'nin Bişkek Büyükeçisi Fırat, TÜRKSOY'un başarılı 25 yıl geçirdiğini belirterek, kuruluşun faaliyetlerinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Türk dünyasında 2018'in Aytmatov yılı ilan edilmesiyle birlikte Türkiye'nin sağladığı desteğinin önemine vurgu yapan Fırat, şöyle konuştu:
"Biz burada geçen yıl Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90'ıncı yıl dönümünü kutladık. Türkiye olarak büyük çabalarımız oldu. Kırgızistan Ulusal Kütüphanesi'nde Cengiz Aytmatov Salonu'nu yenileyerek Kırgızistan'a kazandırdık. Kırgızistan hariç, Cengiz Aytmatov yılına en fazla katkıyı veren ülke olduk. Hem devlet hem özel sektör hem de üniversiteler olarak en fazla katkıyı verdik. Cengiz Aytmatov bizim ortak değerimizdir. Kırgızistan ata yurdumuzdur. Burası kardeş ve dost ülkedir."
Konuşmaların ardından Türk dünyasına ve TÜRKSOY'a katkılarından dolayı Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Fırat, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, Cumhurbaşkanı Danışmanı Sultan Rayev, Milletvekili
Kanıbek İmanaliyev, Kırgız şair ve yazar Akbar Rıskulov, Kırgızistan Milli Konservatuar Rektörü, besteci Muratbek Begaliyev ve Cumhurbaşkanlığı Orkestra Şefi Ernis Asanaliyev'e, TÜRKSOY 25. Yıl Madalyası takdim edildi.
Türkiye,Kırgızistan
Kaynak: AA