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TÜRKSOY'dan Bosna Hersek'te "Türk Dünyası Ezgileri" konseri

Bosna Hersek'in Tuzla şehrinde, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) kuruluşunun 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla "Türk Dünyası Ezgileri" konseri düzenlendi.

12.12.2019 23:42 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:42TÜRKSOY'dan Bosna Hersek'te
Bosna Hersek'in şehrinde, Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) kuruluşunun 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla "Türk Dünyası Ezgileri" konseri düzenlendi.
YEE ile Tuzla Belediyesi iş birliğinde Kaleidoskop Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) konserine müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.
Azerbaycan'ın "kamança", Kazakistan'ın "dombra", Kırgızistan'ın "komuz" ve Türkiye'nin "bağlama" enstrümanları ile Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan, Uygur Türklerinin halk ezgilerinin çalındığı konserde, çeşitli bölgelerin halk oyunlarından örnekler sergilendi.
Konserde konuşma yapan YEE Müdürü Mehmet Akif Yaman, Balkanlar turnesinin ilk konserinin Budapeşte'de verildiğini anımsatarak, "Türk Dünyası Ezgileri" konseri ile dün Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de sahne alan TÜRKSOY ekibinin, yarın Saraybosna'daki tarihi Vijecnica Kütüphanesi'nde, 15 Aralık'ta ise Sırbistan'ın Kragujevac şehrinde müzikseverlerle buluşacağını aktardı.

Saraybosna, Tuzla, Güncel

Kaynak: AA

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