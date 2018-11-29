Türksoy Gençlik Oda Orkestrası Paris'te Konser Verdi

29 Kasım 2018 Perşembe 11:43



29 Kasım 2018 Perşembe 11:43

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Gençlik Oda Orkestrası Fransa'nın başkenti Paris'te konser verdi.TÜRKSOY'un 25. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumunun (UNESCO) Paris'teki Genel Merkezi'nde TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası tarafından konser düzenlendi.Konsere Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat Gül, Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Türkiye'nin Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, TÜRKSOY Genel Sekreteri Duisen Kasseinov, UNESCO Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Eylem Tandoğan Özkan, Yunus Emre Enstitüsü Paris Müdürü Ahmet Bakçan, çok sayıda Türk ve yabancı diplomatik temsilci katıldı.Kasseinov, burada yaptığı konuşmada, TÜRKSOY'un dünyaya Türk kültürünü tanıtan bir kurum olduğunu hatırlattı.TÜRKSOY ile UNESCO arasında 1996'da imzalan iş birliği protokolu çerçevesinde iki kuruluşun şimdiye kadar çok sayıda ortak kültürel etkinlikler yaptığını belirten Kasseinov, konserin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.Azerbaycan'dan Nuriyya Huseynova, Kazakistan'dan Bakzhol Akazhan, Viele Kyl Kobyz ve Amina Mashkeyeva, Kırgızistan'dan Saikal Abylkasimova ve Türkiye'den Ahmet Boran'ın sahne aldığı konser izleyicilerin büyük beğenisini topladı.Sanatçılara çicek takdimi ile sona eren konserin ardından davetlilere resepsiyon verildi.Konserden önce Kazakistan kültürünü tanıtan fotoğraflardan oluşan sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.TÜRKSOY'un 25. yılı kutlamaları kapsamında daha önce Japonya, Kazakistan gibi dünyanın farklı ülkelerinde de konserler verilmişti.