Haberler » Güncel » TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov AA 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

31.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:08 TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov AA
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Anadolu Ajansının düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün " şehitleri anısına" fotoğrafını oylayan Kaseinov, yaşam kategorisinde tercihini Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafından yana kullandı.
Spor kategorisinde ise İsa Terli'nin "Kıtaları buluşturan maraton" fotoğrafını beğenen Kaseinov, AA muhabirlerinin "anı yakaladığını" belirterek kültürel faaliyetlerin fotoğraflanmasına daha fazla önem verilmesini tavsiye etti.

Halil Fidan, Sarıkamış, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:22   Lastik değiştiren kişiye çarparak ölümüne neden olan sürücü yargılanıyor - Haber
14:22   Fransa yeni yıla grevlerle giriyor - Haber
14:22   Fidan almak için birbirleriyle yarıştılar - Haber
14:21   'Bürge'nin ölümüne neden olan sürücüye verilen ceza emsal' - Haber
14:16   2020'yi ilk karşılayan Yeni Zelanda oldu - Haber
13:33   Son dakika: Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı - Haber
13:24   Terörist elebaşı Murat Karayılan'ın kardeşi tutuklandı - Haber
09:51   Yılbaşı öncesi Taksim Meydanı'nda son hazırlıklar yapıldı - Haber
08:50   Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar - Haber
08:16   Dördüncü kez yapılan çift kol nakli operasyonu başarılı oldu - Haber
31.12.2019 14:25:32