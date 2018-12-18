Türksoy, Türk Kültürünün Benimsenmesi Adına Gayretle Çalışıyor"

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma değerlerine dayanan Türk kültürünün uluslararası düzeyde benimsenmesi adına gayretle çalışan TÜRKSOY, üstlendiği bu misyonu 25 yıldır başarıyla yerine getirmektedir." dedi.Ersoy, Kastamonu Tarihi Kurşunlu Han'da düzenlenen TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 36. Dönem Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.Türk dünyasının UNESCO'su TÜRKSOY'un 25. kuruluş yıl dönümünü kutladığını dile getiren Ersoy, "Türk kültürünün yaşatılması ve uluslararası bilinirliğinin artırılması hususundaki özverili çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.Kastamonu'nun özel bir şehir olduğunu vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti:"Türk kültürünün yaşandığı şehirlerde köklerimizden gelen değerlerimizin korunduğu müstesna şehirlerimizden biri Kastamonu. Şehrin tarihi paleolitik döneme kadar uzanmakla birlikte birçok devletin egemenliğinden sonra 1084 yılından beri Türk şehri olan Kastamonu, özellikle Osmanlı Devleti döneminde önemli bir sancak olmuştur. Kastamonu, Türk şehir kültürünün canlı şekilde yaşandığı, otantik yönünü korumuş olan bir şehir. En eskisi yaklaşık 800 yıllık olan tarihi yapıları günümüzde hala kullanırken, Kastamonu halkının geçmişle bağını da canlı tutmaktadır."Ersoy, Eskişehir'in de 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu hatırlatarak, "Türk halkları kültür şöleninin bir yenisinin daha burada, eşsiz Kastamonu'muzda hayata geçirilmesi, bu bakımdan önem taşımaktadır. Bakanlığımız koordinatörlüğünde, Kastamonu Valiliği ve belediyenin önemli katkıları ile güzel vatanımızın tarihi kentlerinden Kastamonu'nun 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' unvanını layıkıyla taşıdığını gururla belirtmek isterim." diye konuştu."TÜRKSOY evrensel barışa hizmet etmektedir"Bakan Ersoy, TÜRKSOY'a önemli görevler düştüğüne işaret ederek, şöyle devam etti:"TÜRKSOY, kültürün, toplumları bir araya getiren ve ortak bir platformda buluşturan yegane unsurlardan biri olduğu düşüncesiyle kurduğu kültür sanat köprüleriyle hiç şüphesiz, evrensel barışa hizmet etmektedir. Coğrafyamıza baktığımızda TÜRKSOY'a önemli görevler düştüğü ortadadır. Sevgi, hoşgörü, kardeşlik ve dayanışma değerlerine dayanan Türk kültürünün uluslararası düzeyde benimsenmesi adına gayretle çalışan TÜRKSOY, üstlendiği bu misyonu 25 yıldır başarıyla yerine getirmektedir. Aynı coğrafyada yüzyıllardır kardeşçe yaşayan ülkelerimiz arasında kültürel ortaklığı güçlendirilmiş bir diplomasi platformudur ve kültür bakanlarımızın da katkılarıyla önemli bir dayanışma aracı olmaktadır. Aynı zamanda kültür ve sanat dalında değerlerimizin, kültür varlıklarımızın ve ana dilimizin yüceltilmesi için Türk dünyasının ortak aklı ve sözcüsü konumuna gelmiştir."Türk Dünyası Kültür Başkenti projesini kentlerin kültürel marka değeri kazanması açısından önemsediğine dikkati çeken Ersoy, "Bu ve benzeri projelere desteğimizin her zaman süreceğini huzurlarınızda vurgulamak isterim. 2018, Kastamonu ve bizler için hafızalarımızda yer eden bir yıl oldu. Gün sonunda ülkelerimizden izler barındıran ve yine hafızalarda yer edecek birbirinden güzel sanatsal gösteriler ile Kastamonu Türk Dünyası Kültür Başkenti kapanış etkinliklerini gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, yıl boyunca düzenlenen etkinliklerden bahsederek, Kastamonu'nun tarihi ve kültürel değerleri ile kültür başkenti unvanını en iyi şekilde temsil ettiğini anlattı.Belediye Başkanı Tahsin Babaş, kültür şehri olan Kastamonu'nun güzelliklerini tanıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov de TÜRKSOY'un 25. yılına ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, 2012 yılında başlatılan Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulamasının kesintisiz devam etmesi temennisinde bulundu.Konuşmaların ardından Kaseinov tarafından Bakan Ersoy ile diğer ülkelerin temsilcilerine TÜRKSOY 25. yıl madalyası takdim edildi.Bakan Ersoy'a ayrıca Kırgızistan kaftanı da giydirildi.Programa AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ile diğer Türk Cumhuriyetlerinden temsilciler katıldı.Öte yandan Bakan Ersoy, program öncesinde Kastamonu Valiliğini ziyaret etti.