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TURKSPORU Buluşmaları, Serap Özçelik Arapoğlu ve Emre Sakçı'yı ağırlıyor

TURKSPORU Buluşmaları'nda, dünya ve Avrupa şampiyonu karateci Serap Özçelik Arapoğlu, sosyal medyada yarın akşam soruları yanıtlayacak.

13.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:54
TURKSPORU Buluşmaları, Serap Özçelik Arapoğlu ve Emre Sakçı'yı ağırlıyor
TURKSPORU Buluşmaları'nda, dünya ve Avrupa şampiyonu karateci Serap Özçelik Arapoğlu, sosyal medyada yarın akşam soruları yanıtlayacak. Haftanın ikinci buluşmasında ise 9 Nisan Perşembe günü genç yüzücü Emre Sakçı, buluşmanın konuğu olacak.

Turkcell'in Türk sporunu desteklemek ve bilinirliğini artırmak için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, önemli sporcularla canlı röportaj serisine devam ediyor. TURKSPORU sosyal medya adresi üzerinden canlı yayınlanacak TURKSPORU Buluşmaları'nın üçüncü konuğu Dünya ve Avrupa şampiyonu karateci Serap Özçelik Arapoğlu olacak. Kariyerinde şu ana kadar 3'ü altın olmak üzere 9 Avrupa şampiyonası madalyası ve 1'i şampiyonluk olmak üzere 2 dünya şampiyonası sığdıran Serap Özçelik Arapoğlu, saat 20.00'de deneyimli gazeteci Murat Ağca ile sohbet edecek. Canlı gerçekleşecek röportajda milli sporcu, seyircilerden gelen anlık soruları da yanıtlayacak.

Her hafta iki kez canlı olarak gerçekleştirilecek TURKSPORU Buluşmaları, 16 Nisan Perşembe günü ise Türk yüzmesine adını altın harflerle yazdıran Emre Sakçı ile devam edecek. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda final yüzen, geçen sene düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda ise gümüş madalya kazanan genç yüzücü, saat 20.00'de TURKSPORU sosyal medya adresinde canlı sohbete katılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Serap Özçelik, Spor
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