Turksporu Dergisinin İkinci Sayısı Yayında

Turkcell'in Türk sporuna destek olmak amacıyla ortaya koyduğu TURSKPORU projesinin yani adımı olan TURKSPORU dergisinin ikinci sayısı Dergilik uygulamasındaki yerini aldı. İlk sayısıyla 50 bini aşkın okuyucuya ulaşan TURKSPORU dergisi, ikinci sayısında da sporla ilgili tüm gelişmeleri, başarı hikayelerini, röportajları ve spora dair merak edilen tüm konuları sporseverlerle buluşturuyor.

Milli sporcuların gurur sayısı

TURKSPORU dergisinin yeni sayısı, milli sporcularımızın gurur veren başarılarını konu ediyor. Dergi, kapağını, tüm engelleri aşarak Dünya ikincisi olmayı başaran "Ampute Milli Takımı"mıza ayırırken, bununla birlikte Berlin'deki Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda tarih yazan atletlerimize özel bir dosya da yayında yer alıyor. Öte yandan serbest dalışta kırdığı Dünya rekorunu Cumhuriyet'e ithaf eden Şahika Ercümen ve Avrupa Şampiyonası'nda 19 madalya kazanan paralimpik atletlerimizin başarı hikayeleri de TURKSPORU Dergisi'nin ikinci sayısında.

Yasmani ve Melike röportajları

TURKSPORU Dergisi'nin ikinci sayısında ayrıca milli atletlerimiz Yasmani Copello Escobar ve Melike Malkoç'un çok özel röportajları; Turkcell Platinum sponsorluğunda Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen golf, balıkçılık ve yelken etkinlikleriyle birlikte e-spor'un gelişimini ortaya koyan makaleler de okuyucuları bekliyor.

TURKSPORU kotadan yemiyor

1000'e yakın yabancı dergiyle birlikte, uygulama üzerinde 1500 dergi ve toplamda 1700'e yakın içeriğe sahip olan Dergilik uygulaması içinde yer alan TURKSPORU dergisi; TURKSPORU'na damga vuran milli sporcularla çok özel röportajlar, farklı spor dallarıyla ilgili ilginç bilgiler, başarı hikayeleri ve TURKSPORU ile ilgili son gelişmelerin yer aldığı zengin içeriğiyle sporseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Turkcell kullanıcıları TURKSPORU dergisini Dergilik uygulamasından internet paketlerinden yemeden okuyabiliyor, üstelik Dergilik uygulamasını indirerek ilk defa giriş yapanlara 1 GB internet hediye ediliyor. Bütün operatörlerin kullanıcıları TURKSPORU dergisine ücretsiz olarak erişebiliyor.