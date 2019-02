Turksporu'nda Dijital Atılım

Kaynak: AA

TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell Türkiye 'nin spor alanında daha da ileri gitmesi için bir taraftan altyapı ve sponsorluk desteği verirken diğer taraftan da sporun dijitalleşmesi için çalışmaya devam ediyor.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, TURKSPORU dergisi ve tüm spor branşlarının buluşma noktası olan TURKSPORU internet sitesiyle referans kaynaklar yaratıyor.TURKSPORU'nun en büyük destekçisi Turkcell, spor yatırımlarını genişletiyor. 25. yılında 25 spor branşında, toplamda 600 milyon TL'nin üzerinde maddi destekle, 34 binden fazla sporcunun yanında olan Turkcell, Türkiye'nin spor alanında daha da ileri gitmesi için hem altyapı projeleri konusunda hem de dijital atılımla spor bilincini yaymak ve spor bilgisini artırmak için çalışmaya devam ediyor.Turkcell'in TURKSPORU adı altında başlattığı değişim, meyvelerini hem sportif alanda hem de dijital ortamda vermeye başladı. Türkiye, milli takımlar düzeyinde atletizmden yüzmeye, yelkenden engelli sporlarına birçok alanda dünya ve Avrupa şampiyonalarından madalyalarla dönerken, dünyanın ilk dijital operatörü olan Turkcell, TURKSPORU'nun dijitalleşmesi için de önemli adımlar atıyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, kuruldukları ilk günden bu yana TURKSPORU'nun yanında yer aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:"Biz sadece sponsorlukla spor iletişimi yapan bir firma değiliz. Futboldan, atletizme, yelkenden, engelli sporuna, bilardodan yüzmeye kadar sponsorluk desteğimiz devam ediyor. Ama aynı zamanda TURKSPORU'nun ileri gitmesi için tüm branşlara yönelik bilinirlik yaratmaya, bilgi seviyesini yükseltmeye çalışıyoruz. TURKSPORU dergisi bu amaçla hayata geçirildi. İki sayısı yayımlanan dergimizde 260 binden fazla erişim yakaladık."Yiş, bu yolda ikinci büyük adımlarının TURKSPORU internet sitesi olduğunu aktararak, "Ayrıca çok kapsamlı bir internet sitesini de hayata geçirdik. TURKSPORU'na dair güncel haberlere yer veren, bir sporseverin A'dan Z'ye ihtiyaç duyabileceği tüm bilgileri tek çatı altında toplayan büyük bir platform. Ocak ayının sonunda hayata geçirdiğimiz bu sitemizi, her gün geliştiriyoruz. Geliştirmeye ve TURKSPORU'na çok büyük bir envanteri daha hediye etmek için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.TURKSPORU'nun son sayısı bugün Dergilik'teTURKSPORU'nun dijital atılım alanında ilk adımı TURKSPORU dergisi ile atılmıştı. İlk sayısı temmuz ayında çıkan TURKSPORU dergisi, sporun her branşına yer veren, Türk sporunun gelişimine katkıda bulunmayı hedefleyen bir dergi özelliği taşıyor. Turkcell'in Dergilik uygulamasından bütün operatörlerin kullanıcılarının ücretsiz olarak erişebildiği derginin üçüncü sayısı birbirinden ilgi çekici içeriklerle bugün okuyucularıyla buluşuyor.Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, Balkon Salon Atletizm Şampiyonası ve 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda kırdıkları rekorlar ve kazandıkları madalyalarla dikkati çeken milli sporcuların hikayeleri, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edebilecek sporcular yetiştiren TURKSPORU Sportif Yetenek Taraması projesi hakkında merak edilen her şey, yelken, kayak, boks, eskrim, bisiklet gibi birçok farklı spor dalı hakkında ilgi çekici bilgiler ve ünlü sporcularıın röportajları TURKSPORU dergisinin üçüncü sayısında yer alıyor. Sporseverler, TURKSPORU dergisinin tüm sayılarına "https://dergilik.app/TurksporuDergisi" adresinden ulaşabiliyor.Dijitalleşme yolunda ikinci ve daha büyük adım ise TURKSPORU internet sitesi oldu. Türkiye'de ilk ve tek olan, sporun buluşma noktası olarak değerlendirilen site, TURKSPORU markası altında gerçekleştirilen faaliyetleri daha iyi anlatmanın yanı sıra dijital dünyada sporseverlerin milli takım içeriklerine daha kolay ulaşmalarını sağlamak için baştan sona yenilendi.Yaşayan ve her gün gelişen bir referans site olarak değerlendirilecek TURSKPORU internet sitesinde, Türk Bayrağını gururla dalgalandıran sporcuların biyografileri, spor etkinlikleri, güncel haberler, yarış takvimleri, rekor ve başarılar, günlük ve aylık hafızalara kazanan anlar, branşlara ait spor terimleri gibi ihtiyaç duyulabilecek tüm bilgiler yer alıyor. İki ay gibi kısa bir sürede trafiği yüzde 140 artan sitede içerikler ise yaklaşık yüzde 100 gelişti.TURKSPORU'nun dijitalleşmesi hamlesine devam eden Turkcell engellilerin hayata katılması için engelli sporlarını da desteklemeye devam ediyor. Bedensel Engelli Spor Federasyonu'nun ana sponsoru olan Turkcell'in bu desteği sayesinde yıldan yıla hem sporcu sayıları hem de uluslararası başarıların artması, engelli bireylerin sosyal hayata entegrasyonu konusunda da büyük bir gelişimin kapısını açtı.Bedensel Engelli Spor Federasyonu çatısında sporcular 2016 yılında 180, 2017 yılında 171 madalya kazanırken, bu sayı 2018 yılında yüzde 80 gibi rekor bir artışla 311'e yükseldi. Bu süre zarfında ise sporcu sayısının yüzde 30 artışla 7 bin seviyesine ulaşmasına katkı sağlandı.