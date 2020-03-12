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TURKSPORU'ndan 17 bin "birlik" tişörtü

Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Türkiye'nin Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek futbol takımı olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün Kopenhag ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu...

12.03.2020 21:26 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:26
TURKSPORU'ndan 17 bin

Murat Erkan: Bu coşkuya çok ihtiyacımız vardı

- Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Türkiye 'nin Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek futbol takımı olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün Kopenhag ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında "Birlik" gösterisi yaptı. TURKSPORU, tüm geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanan maçta, stada gelen taraftarlara özel 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazılı 17 bin tişört dağıttı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve tüm geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanan karşılaşmada tribünlerin kırmızı beyaza boyanmasını sağlayan Turkcell, Mehmetçik Vakfı için bir de bağış kampanyası hayata geçirdi. Türkiye'nin yerli iletişim ve yaşam platformu BiP üzerinden düzenlenen kampanyada BiP'in Keşfet bölümünde yer alan "Bir Bağış da Sen Yap" kanalına giren Turkcell aboneleri, diledikleri tutarda bağışla vakfa destek olabilecek.

MURAT ERKAN: BU COŞKUYA ÇOK İHTİYACIMIZ VARDI

Her zaman TURKSPORU'nun ve Mehmetçiğin yanında olduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yaptığı açıklamada, "Sporun birleştirici ve gönüllerdeki coşkulu yanına çok ihtiyacımız vardı. Buna ön ayak olmak, 17 bin forma ile 'Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' diye haykırmanın heyecanını yaşadım. Ülkemizin güvenliği için canları pahasına mücadele yürüten Mehmetçiğimize de selam gönderdik. Her zaman Mehmetçiğimizin yanındayız" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler : TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Avrupa, Spor

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