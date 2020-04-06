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TURKSPORU'nun yıldızları buluşuyor

Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Türkiye'nin yıldız sporcularını sevenleriyle buluşturuyor.

06.04.2020 13:55 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:55
TURKSPORU'nun yıldızları buluşuyor
Turkcell'in Türk sporunu desteklemek için hayata geçirdiği çatı projesi TURKSPORU, Türkiye 'nin yıldız sporcularını sevenleriyle buluşturuyor. Evdeki zamana canlı röportajlarla keyif katan TURKSPORU buluşmaları, yarın akşam dünya şampiyonu jimnastikçi İbrahim Çolak'la başlıyor.

Turkcell, Türk sporunun yıldızlarını sevenleriyle buluşturuyor. Türk sporunu desteklemek ve bilinirliğini artırmak için hayata geçirilen çatı projesi TURKSPORU, Türkiye'nin en önemli sporcularıyla canlı röportaj serisi başlatıyor. TURKSPORU sosyal medya adresi üzerinden canlı yayınlanacak buluşmaların ilk konuğu ise dünya şampiyonu milli jimnastikçi İbrahim Çolak olacak.

Halka branşında gerçekleştirdiği hareketi ile dünya jimnastik literatürüne 'Çolak' hareketini eklemeyi başaran ayrıca uluslararası alanda birçok dereceye imza atarak olimpiyatlara da katılma hakkı elde eden İbrahim Çolak, saat 20.00'de canlı gerçekleşecek röportajda seyircilerden gelen anlık soruları da yanıtlayacak. Her hafta iki kez canlı olarak gerçekleştirilecek TURKSPORU Buluşmaları, 9 Nisan Perşembe günü Dünya ve Avrupa şampiyonu karateci Serap Özçelik Arapoğlu ile devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Spor
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