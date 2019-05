TürkTraktör 130'dan fazla ülkeye yaptığı ihracatla dünya çiftçilerine ulaşıyor

Kaynak: İHA

2018 yılında Türkiye 'nin toplam traktör ihracatının yüzde 91'ini tek başına gerçekleştiren TürkTraktör, 130'dan fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracat ile dünya çiftçilerine ulaşıyor.TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, şirketlerinin kuruluşunun 65'inci yılı ve Erenler Fabrikası'nın da faaliyete geçişinin 5'inci yılında Sakaryalı gazetecilerle fabrikada düzenlenen iftar yemeğinde buluştu. Daha önce tüm üretim ve montaj çalışmalarını Ankara 'daki fabrikasında yürüten TürkTraktör, Erenler Fabrikası'nın devreye alınmasıyla birlikte; boyahane ve montaj süreçlerini toplamda 402 bin metrekare alan üzerine kurulu, doğa dostu üretimi de destekleyen bu tesise 2014 yılında taşımıştı.Genel Müdür olarak atanmasının üzerinden henüz 5 ay geçen Özüner, basın mensuplarına katılımlarından dolayı teşekkür ederek, ilk defa bir araya geldiği Sakarya medyası ile bir iftar gerçekleştirdi. Aykut Özüner, "Erenler fabrikamız bu yıl üretimdeki 5'inci yılını doldurdu. Birçok açıdan son teknoloji ile donatılmış olan fabrikamızda iş güvenliği, kalite, maliyet, bakım, lojistik ve çevre gibi ana üretim süreçlerini sürekli geliştiriyoruz. Bunun da bir sonucu olarak, Dünya Klasında Üretim (WCM) metodolojisinde çok kısa bir süre içerisinde 'Bronz Seviye'ye sahip olan fabrikamız gümüş seviyeye çok yaklaştı" dedi."Yüzde 44,6 ile Türkiye pazarında liderliğimizi devam ettiriyoruz"130'dan fazla ülkeye gerçekleştirdikleri ihracat ile dünya çiftçilerine ulaştıklarını aktaran Özuner, "İhracatının yüzde 92'si otomotiv sektöründen gelen ve en fazla otomotiv ihracatı yapan iller arasında 4'üncü sırada yer alan Sakarya'da böylesi bir tesisle ülke üretimi ve ekonomisinde önemli bir rol alıyor. Her yıl bu fabrikadan çıkan traktörlerimiz ile hem ülke çiftçimize hem de 130'dan fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracatla dünya çiftçilerine ulaşıyoruz. Böylelikle Sakarya iline katkımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl Türkiye'nin toplam traktör ihracatının yüzde 91'ini tek başına gerçekleştirmiştik. İhracat çalışmalarımızdaki hızlı yükselişimizi 2019'un ilk aylarına da taşıdık. Geçen senenin aynı dönemine göre ilk 4 ayda 4 bin 717 adet ile ihracatımızı yüzde 21 artırırken ilk çeyrek rakamlarına göre de yüzde 44,6 ile Türkiye pazarında liderliğimizi devam ettiriyoruz" diye konuştu.TürkTraktör'ün değişen ve zaman zaman da zorlu hale gelen şartlara rağmen tam 12 yıldır traktör pazarındaki liderliğini kesintisiz şekilde sürdürdüğünü belirten Aykut Özüner, "Sadece Türkiye değil, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin ihtiyaçlarını dinliyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Her geçen gün geliştirdiğimiz Ar-Ge yeteneğimizin yanı sıra sahip olduğumuz esnek üretim kapasitemiz, insan gücümüz, güçlü satış ve satış sonrası hizmetler ağımızla bu başarıyı elde ettik. Müşterilerimizle bir araya gelebilmek için açıkçası tüm imkanları değerlendiriyoruz. 2019'un başından bu yana farklı vesilelerle yaklaşık Bin 200 çiftçimizi fabrikamızda ağırladık. Sadece fabrikamızda değil sahaya inerek farklı noktalarda 'Müşteri Buluşmaları' düzenliyoruz. Bahsettiğim bu buluşmaların sene başından beri sayısı 50'yi geçti" şeklinde konuştu.Müşterileri ile sürekli temas içinde olmaya verdiği değerden bahseden Özüner, "Şirket olarak çok önem verdiğimiz 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü 'nde, çiftçilerimiz ile geleneksel hale getirdiğimiz kutlamalarımıza bu sene ben de katıldım. Her fırsatta onları dinliyor; aldığımız geri bildirim ve önerileri güçlü yanlarımızla harmanlıyor ve alanında ilk olma özelliğine sahip birçok yeniliğe imza atıyoruz" ifadelerini kullandı."Türkiye'nin ilk yarı otomatik şanzımana sahip yerli traktörlerini çiftçilerimizle buluşturduk"2019 yılının başından bu yana yaptıkları çalışmalarla ilgili de kısa bir değerlendirme yapan Aykut Özüner, açıklamalarını teknolojiye ve tarımda dijitalleşmeye verdikleri önemden bahsederek, "Mart ayında Türkiye'nin ilk yarı otomatik şanzımana sahip yerli traktörlerini çiftçilerimizle buluşturduk. Bu ürün ileri şanzıman teknolojisini günümüz ihtiyaçlarıyla buluştururken, kullanıcısına sunduğu vites seçenekleri, rahat kullanımı ve hem zamandan hem yakıttan ciddi tasarruf sağlama yönleriyle çiftçinin hayatını kolaylaştırıyor. Teknoloji kullanımına önem verdiğimizi gösteren çalışmalarımıza bir yenisini daha ekledik. Çiftçilerimize tarımda girdi maliyetlerini azaltacak ve operasyonel verimliliği artıracak tavsiyeler vererek karar desteği sağlamayı hedeflediğimiz bu yeni mobil uygulamamızın adı Tarlam Cepte. Kullanıcı dostu bu dijital uygulamamız ile bölgesel hava durumundan, mazot, gübre ve ilaç fiyatlarına, lokasyon temelli uydu destekli bitki sağlığı takibinden ürün yetiştirme önerilerine kadar çok geniş bir alanda çiftçilerimize yardımcı olabilecek bilgilere kolay ve hızlı erişimi sağlamayı böylece onlara katma değer sunmayı amaçlıyoruz" dedi.Gazetecilere Tarlam Cepte'nin tanıtımını uygulama üzerinden yapan Özüner, bu yeni hizmetin ücretsiz sunulan özelliklerine de dikkat çekerek çiftçilere verimi artırmak ve işlerini kolaylaştırmak açısından uygulamayı denemeleri için çağrı yaptı.