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Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak "Tarlam Cepte" uygulamasını kullanıma sundu

Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilere yönelik yeni bir uygulamayı daha kullanıma sundu. Çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak ve 1 yıl boyunca ücretsiz olacak Tarlam Cepte uygulaması ile hava durumundan mahsul fiyatlarına kadar birçok bilgiye ulaşılabilecek.

13.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:26
Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçilerin hayatlarını kolaylaştıracak

Türk Traktör, 65 yaş üstü çiftçiler için başlattığı Mobil Yol Desteği hizmetinin ardından dijital karar alma desteği sağlayan Tarlam Cepte uygulamasını da tüm çiftçilere ücretsiz sundu. Tarlam Cepte uygulamasıyla, çiftçiler kendi arazilerindeki mahsulün sağlığını günlük olarak takip edebilmek ve arazilerine yaklaşan fırtına, yıldırım gibi hava durumu bilgilerine 1 saat öncesinden ulaşabilmek dahil birçok bilgi ve öneriye cep telefonu, tablet ya da bilgisayarlarından kolayca ulaşabilecekler.

Türk Traktör'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tarımsal faaliyetlerde dijital karar desteği sağlamak üzere, 2019 yılının Mayıs ayında hizmete sunulan Tarlam Cepte uygulaması ile yetiştiricilerin birçok tarımsal bilgiye mobil cihazlar üzerinden kolayca erişebilmesi sağlanıyor.

1 YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ

Sektörde bir ilk olan bu önemli hizmet paketi ile halihazırda ücretsiz sağlanan genel özelliklerin yanı sıra uydu temelli lokasyon belirlenmesiyle sunulan arazi özelindeki ileri servislerden de isteyen tüm çiftçiler 1 yıl boyunca ücretsiz olarak yararlanabilecek. Bu uygulamaya sahip olmak için www.tarlamcepte.com adresinden Nisan ayı boyunca başvuruda bulunan çiftçiler 24 saat içinde kendilerine gönderilen aktivasyon kodlarıyla sisteme giriş yapabilecekler.

BİRÇOK BİLGİYE KOLAYLIKLA ULAŞILACAK

Tarlam Cepte uygulamasını akıllı cep telefonu veya tabletlerine indiren kullanıcılar; bulundukları bölgenin hava durumundan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın tarımsal hibe/desteklere ilişkin duyurularına, hal/borsa fiyatlarından mazot, gübre ve ilaç fiyatlarına kadar pek çok güncel bilgiyi hızlıca ve kolaylıkla edinebiliyor."

Kaynak: DHA

Etiketler: Ekonomi
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