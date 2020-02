TürkTraktör'den ihracat rekoru

TürkTraktör, yurt dışı satışlarını yüzde 5 artırarak 15 bin 207 adede yükseltti. Türkiye 'nin toplam traktör ihracatının yüzde 90'ını tek başına gerçekleştiren şirket, son 5 yılın en yüksek ihracat rakamına ulaştı.Geçen yıl kuruluşunun 65. yılını kutlayan TürkTraktör, 2019 yılına ait finansal sonuçlarını İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı.Buna göre, sektörün üretici firmalarından TürkTraktör, ürün geliştirmeden, üretim ve yurt dışı satışlara kadar birçok farklı alanda başarılı bir performans gösterdi.Şirket yıl boyunca Ankara ve Erenler'de bulunan fabrikalarındaki üretim bantlarından toplam 22 bin 745 adet traktör indirdi. TürkTraktör bu sonuçlara göre, 2019'da Türkiye'nin toplam traktör üretiminin yüzde 77'sini tek başına gerçekleştirdi.Ayrıca şirket, yurt içinde toplam 10 bin 903 adet traktör satışıyla, Türkiye traktör pazarındaki kesintisiz liderliğini 13'üncü yılına taşıdı.TürkTraktör, yurt dışı satışlarını yüzde 5 artırarak 15 bin 207 adede yükseltti. Türkiye'nin toplam traktör ihracatının yüzde 90'ını tek başına gerçekleştiren şirket, son 5 yılın en yüksek ihracat rakamına ulaştı.2019 yılını 3 milyar 806 milyon TL toplam ciro ile kapatırken, şirketin yurt dışı cirosu ise yüzde 14 artarak 2 milyar 158 milyon TL oldu. Yurt dışı cirosunda elde edilen bu sonuçla yeni bir rekora imza atıldı.TürkTraktör'ün 2019'daki brüt karı 549 milyon TL, brüt kar marjı yüzde 14,4 olarak gerçekleşirken, faaliyet karı 248 milyon TL ve FAVÖK tutarı 374 milyon TL oldu. Şirketin faaliyet kar marjı ve faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı ise sırasıyla yüzde 6,5 ve yüzde 9,8 seviyesinde belirledi. Şirketin net karı ise 112 milyon TL olarak kaydedildi."Pazardaki yaklaşık her 2 traktörden biri TürkTraktör fabrikalarından çıkıyor"TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, toplantıda yaptığı konuşmada, zorlu pazar koşullarına rağmen, 2019 yılında da pazardaki liderliklerini 13'üncü yılına taşıdıklarını belirterek, "Son 32 yılda tam 21 kez pazarın lideri olmayı başardık, amacımız bu başarılı çizgimizi 2020 yılına taşımak. Sahip olduğumuz yüzde 45'lik pazar payıyla Türkiye'deki neredeyse her 2 traktörden biri bizim fabrikalarımızın bantlarından iniyor." dedi."Erenler fabrikası gümüş fabrika seviyesine çıktı"İhracatta önemli bir oyuncu olduklarını anlatan Özüner, "130'dan fazla ülkeye ürün ihraç ediyoruz. Önemli pazarlarımız ABD ve Avrupa. Hem iç pazarda güçlü bir lider olmamız hem de önemli bir ihracat oyuncusu olmamız sebebiyle geniş bir ürün yelpazemiz var. Çok farklı emisyon seviyelerinde ürün üretiyoruz." ifadelerini kullandı.Ankara'daki fabrikada katma değeri çok yüksek olan şanzıman, motor, aktarma organlarını ürettiklerini, Erenler'deki fabrikada ise montaj yaptıklarını bildiren Özüner, şunları kaydetti:"Erenler fabrikası gümüş fabrika seviyesine çıktı. Ortağımız CNH'nin bütün dünyadaki fabrikalarında belli standartlarında oradaki üretimi ve kaliteyi ölçümlediği bir derecelendirmesi var. Bunlar Bronz, gümüş ve altın olarak gidiyor. Erenler fabrikası 2014 yılı sonunda kuruldu ve yaklaşık 5 senede gümüş seviyeye geldi. Şu anda tüm dünyadaki CNH fabrikaları arasında en hızlı gümüş seviyeye çıkan fabrika oldu. Hedefimiz Anlara fabrikasında da bu sene gümüş seviyesine çıkmak. ""Şu ana kadar da 930 bin traktör ürettik"Özüner, geçen yıl Türkiye'deki toplam traktör üretiminin yüzde 77'sini gerçekleştirdiklerini ve toplam traktör ihracatının da yüzde 90'ını yaptıklarını dile getirdi.Geçen seneyi 22 bin adedin üzerinde üretimle kapattıklarını ifade eden Özüner, "Şu ana kadar da 930 bin traktör ürettik. İnşallah çok yakın zamanda da 1 milyon adetlik üretime ulaşırız. Bugüne kadar 500 bin üzerinde motor ürettik ve 15 yıllık ihracat yolculuğumuzda bugüne kadar 180 bin adet traktör ihracat ettik. Geçen yıl sadece 15 bin adedin üzerinde ihracatla kapattık." diye konuştu."Yüzde 90 yerlilikle üretim yapıyoruz"Özüner, traktörde yerlilik oranının yaklaşık yüzde 90 olduğuna ve dolayısıyla çok yüksek bir yerlilik oranıyla üretim yaptıklarına dikkati çektiGeçen yıldan itibaren Türkiye traktör pazarında bir daralma olduğunu dile getiren Özüner, ilk 6 ay ile son 6 ay arasında da bir tempo farkı olduğunu ve pazarın toparlanmaya başladığını söyledi.Bu sene pazar paylarında bir artış beklediklerini aktaran Özüner, "Özellikle traktör pazarının toplam parkına baktığınız zaman yaklaşık 1,9 milyon bir traktör parkı ve bunların yarıya yakını 24 yaş üzeri traktörler. Yenileme pazarı olarak da baktığınız zaman traktör pazarının büyüme potansiyelini gösteriyor bu." değerlendirmesinde bulundu."Üretimimizin yüzde 67'sini dünya pazarına sunduk"Özüner, uluslararası pazarlara sundukları traktör adedinin 2019'da yüzde 5'lik artış gösterdiğini ifade ederek, "Yıl boyunca yurt dışına gerçekleştirdiğimiz satışlarımızla, üretimimizin yüzde 67'sini dünya pazarına sunduk. İhracatta yakaladığımız bu artışla son 5 yılın en yüksek ihracat satış rakamına ulaştık. Dünyada daha fazla sayıda çiftçinin Türkiye'de üretilen traktörleri kullanması bizler için ayrı bir gurur kaynağı oluyor." dedi.2019 yılında akıllı tarım uygulamalarına öncelik verdiklerine de değinen Aykut Özüner, şunları kaydetti:"Geçtiğimiz yıl özellikle çiftçilerimizi akıllı tarıma taşıyacak farklı ürün ve hizmetleri hem de yerli üretim olarak pazara sunduk. Bu bağlamda ise Türkiye'nin bir ilki olan yerli üretim yarı otomatik şanzımana ve yine yerli üretim olan uydu destekli otomatik dümenleme sistemine sahip traktörlerimizin lansmanını gerçekleştirdik. Bu teknolojiler ile çiftçinin verimliliği artırmasına ve girdi maliyetlerini düşürmesine destek oluyoruz. Yerli üretimle de çiftçilerimize teknolojik ürünleri daha uygun fiyatlı sunuyor ve bu ürünlerin kullanımının yaygınlaşmasını hedefliyoruz.""İş makinelerinde de yerli üretim başladı"Aykut Özüner, 2013 yılından bu yana faaliyet gösterdikleri iş makineleri sektörüne de değindi.2019'da iş makineleri alanında da yerli üretim yapmak üzere Ankara'daki fabrikalarına ek bir yatırım yaptıklarını ifade eden Özüner, "Sahip olduğumuz yerli üretim vizyonumuzun bir parçası olarak, artık müşterilerimize New Holland ve Case marka yerli kazıcı yükleyicilerimizi sunacağız. Bu kararımız ile uzun yıllardır traktör üretimindeki gücümüz ve başarılı performansımızı bu alana da taşıdık." şeklinde konuştu.2020 beklentilerini de paylaşan Özüner, bu yıl için Türk traktör pazar büyüklüğünün 28 - 33 bin adet bandında olmasını beklediklerini ve bu pazarda 12 bin 500 - 15 bin 500 adet satış yapmayı ön gördüklerini sözlerine ekledi."2019 3. çeyrekten itibaren üretim adetlerimizde yukarıya doğru bir ivmelenme var"TürkTraktör Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Canbeyli ise son 2 yılda üretim adetlerinin iç piyasadaki daralmadan dolayı aşağıya indiğini ancak trend olarak 2019 yılının 3. çeyreğinden itibaren üretim adetlerinde yukarıya doğru bir ivmelenme olduğunu söyledi.Bunun olumlu bir gelişme olduğuna dikkati çeken Canbeyli, şunları kaydetti:"Sadece ihracat değil aynı zamanda iç piyasadaki kaynaklanan talepteki artış da bizim üretimimizi olumlu yönde etkileyecek.Traktörün en önemli komponenti motor. Biz Ankara'daki fabrikamızda kendi motorumuzu da üretiyoruz. Burada da traktör üretimindeki azalmaya paralel olarak motor üretiminde de bir azalma oldu 2019'da. Yaklaşık 14 bin adet motor üretimi gerçekleştirdik ama burada da aynı yukarı yönlü trendi görebiliyoruz 3. çeyrekten itibaren çeyrekler bazında motor üretimimizde de artış söz konusu. "Canbeyli ayrıca geçen yıl üretilen traktörlerin yüzde 58'inin yurt dışına ihraç edildiğini geriye kalan yüzde 42'lik kısmının ise iç pazara satıldığını ifade ederek, bu yüzde 42'lik payın da hemen hemen tamamının kendi fabrikalarında üretildiğini dile getirdi.