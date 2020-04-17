Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

TürkTraktör'den tüm çiftçilere Tarlam Cepte uygulaması

TürkTraktör, 65 yaş üstü çiftçiler için başlattığı Mobil Yol Desteği hizmetinin ardından dijital karar alma desteği sağlayan Tarlam Cepte uygulamasını da tüm çiftçilere ücretsiz sunma kararı aldı.

17.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:26
TürkTraktör'den tüm çiftçilere Tarlam Cepte uygulaması

TürkTraktör, 65 yaş üstü çiftçiler için başlattığı Mobil Yol Desteği hizmetinin ardından dijital karar alma desteği sağlayan Tarlam Cepte uygulamasını da tüm çiftçilere ücretsiz sunma kararı aldı.

Tarlam Cepte uygulamasıyla, çiftçiler kendi arazilerindeki mahsulün sağlığını günlük olarak takip edebilmek ve arazilerine yaklaşan fırtına, yıldırım gibi hava durumu bilgilerine 1 saat öncesinden ulaşabilmek dahil birçok bilgi ve öneriye cep telefonu, tablet ya da bilgisayarlarından kolayca ulaşabilecekler.

Tarımsal faaliyetlerde dijital karar desteği sağlamak üzere, 2019 yılının Mayıs ayında hizmete sunulan Tarlam Cepte uygulaması ile yetiştiricilerin birçok tarımsal bilgiye mobil cihazlar üzerinden kolayca erişebilmesi sağlanıyor.

Tarlam Cepte ile halihazırda ücretsiz sağlanan genel özelliklerin yanı sıra uydu temelli lokasyon belirlenmesiyle sunulan arazi özelindeki ileri servislerden de isteyen tüm çiftçiler 1 yıl boyunca ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Bu uygulamaya sahip olmak için www.tarlamcepte.com adresinden Nisan ayı boyunca başvuruda bulunan çiftçiler 24 saat içinde kendilerine gönderilen aktivasyon kodlarıyla sisteme giriş yapabilecekler.

Tarlam Cepte uygulamasını akıllı cep telefonu veya tabletlerine indiren kullanıcılar; bulundukları bölgenin hava durumundan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın tarımsal hibe/desteklere ilişkin duyurularına, hal/borsa fiyatlarından mazot, gübre ve ilaç fiyatlarına kadar pek çok güncel bilgiyi hızlıca ve kolaylıkla edinebiliyor.

Bunun yanı sıra, tarım yaptıkları arazi parçalarının harita üzerinde tanımlanarak izlenmesine imkan tanıyan "kullanıcının tarlasına özel" takip özelliği sayesinde çiftçiler, erken uyarı sistemiyle meteorolojik risk uyarılarını alıyor, bitki sağlığını düzenli olarak takip edebiliyorlar. Risk ve kuraklık raporları, traktör ve ilaçlama kullanım saat önerileri ile yetiştiricilik tavsiyeleri ise çiftçilerin bu hizmet ile yararlanabileceği diğer imkanlar arasında yer alıyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Ekonomi
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Ekonomi Manşet

Haberler

Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geliyor Ekonomi
Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine zam geliyor
Çin ekonomisine koronavirüs darbesi! 28 yıl sonra ilk kez küçüldü Ekonomi
Çin ekonomisine koronavirüs darbesi! 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Erdoğan’ın talimatıyla koronavirüsten etkilenenler için vakıflara 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak Ekonomi
Erdoğan'ın talimatıyla koronavirüsten etkilenenler için vakıflara 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak
BDDK’dan bankaların kredi risk hesaplamalarına ilişkin düzenleme Ekonomi
BDDK'dan bankaların kredi risk hesaplamalarına ilişkin düzenleme
Kredi çekmeyi düşünen emeklilere, maaşlara haciz gelmemesi için kritik uyarı Ekonomi
Kredi çekmeyi düşünen emeklilere, maaşlara haciz gelmemesi için kritik uyarı
Genç çift, devletten aldığı hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor Ekonomi
Genç çift, devletten aldığı hibeyle yıllık 8 ton mantar üretiyor
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum Ekonomi
Dolar güne hareketli başladı! İşte son durum
Sokağa çıkma yasağının simgesi Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı Ekonomi
Sokağa çıkma yasağının simgesi Luppo alan adamın hikayesi uydurma çıktı
Haberler ›› Ekonomi ››TürkTraktör'den tüm çiftçilere Tarlam Cepte uygulaması - Ekonomi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:24: İlk çeyrekte, İstanbul'dan 20 milyon yolcu uçtu - Ekonomi 11:20: Red ve DASDAS'tan sosyal medya sohbetleri - Ekonomi 11:18: Koronavirüs nedeniyle doğal elma sirkesine talep arttı - Ekonomi 11:18: PTT AŞ "Anadolu Motifleri-3" konulu pulları satışa sundu - Ekonomi 11:16: Nevita'dan yabancıya 15 milyon liralık online konut satışı - Ekonomi 11:03: Koronavirüsten etkilenenler için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 352,8 milyon liralık ek kaynak aktarılacak - Ekonomi 10:57: Fenomen Murat Övüç, 12 yıllık sevgilisini anlattı: Kapalıçarşı'nın imparatoru, yedi sülaleme yetecek parası var - Magazin 10:26: Boş arazide tıraş yapan vatandaş, kameralar tarafından görüntülendi - Haber 10:15: Son dakika: Benzine 15 kuruş, motorine ise 10 kuruş zam geliyor - Ekonomi 10:03: Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak - Haber 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi - Haber