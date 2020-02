TürkTraktör, ithal ettiği iş makinelerini 20 milyon liralık yatırımla üretecek

TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, " Ankara 'daki fabrikamıza yaptığımız 20 milyon lira ek yatırımla kazıcı yükleyicilerde yerli üretime başlıyoruz. Böylelikle Türkiye 'de iş makineleri alanında hem esnek üretim tekniklerini hem de otomatik yönlendirmeli araç sistemini kullanan ilk şirket olacağız." dedi.Özüner, Koç Holding ve tarımsal ekipman üreticilerinden CNH Industrial'ın ortaklığıyla faaliyetlerine devam eden TürkTraktör'ün, kazıcı yükleyici iş makinelerinin Türkiye'de üretilmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.TürkTraktör'ün Ankara'daki fabrikasında Case ve New Holland markalı iş makinelerini üreteceklerini belirten Özüner, iş ortakları CNH Industrial'ın 2013 yılından beri Türkiye distribütörlüğünü yürüttüklerini bildirdi.Özüner, TürkTraktör'ün 2014'ten itibaren iş makinesi işine girdiğini aktararak, "Sadece Case ve New Holland markalı iş makinelerini satmadık. Yaklaşık 6 yıldır ortağımızın 30 tona kadar olan iş makinelerini ithal ederek Türk insanıyla buluşturduk. 2014'ten beri iç piyasaya yaklaşık 1700 adet iş makinesi sattık. Yatırımını gerçekleştirdiğimiz Ankara'daki fabrikamızda, Türkiye pazarında fırsatını gördüğümüz kazıcı yükleyicilerin yerli üretimine başlıyoruz." diye konuştu.Koç Grubu'nun iş yapış sürecinde üretimin önemini vurgulayan Özüner, ancak bu şekilde katma değer esaslı bir üretimin mümkün olabileceğini söyledi."CNH Industrial ile yılda 15 bin adet traktör ihraç ettik"Aykut Özüner, iş makinelerinde yerli üretime başlayarak güçlerini arttıracaklarını belirterek, traktördeki başarılarının kendilerine iş makineleri için yol gösterici olacağını söyledi.İş makineleri sektörünün geleceğine güven duyduklarını ifade eden Özüner, şöyle konuştu:"Ankara'daki fabrikamıza yaptığımız 20 milyon lira ek yatırımla kazıcı yükleyicilerde yerli üretime başlıyoruz. Böylelikle Türkiye'de iş makineleri alanında hem esnek üretim tekniklerini hem de otomatik yönlendirmeli araç (AGV) sistemini kullanan ilk şirket olacağız. Dolayısıyla bu esnek hat, gelecek dönemde Türkiye pazarındaki büyümeleri ve ihracatı çok rahat karşılayabilecek. Bu yeni girişimimizle, uzun yıllardır birçok ilklere imzamızı attığımız traktör pazarında olduğu gibi, iş makineleri sektörüne de yön vermeyi hedefliyoruz."TürkTraktör'ün 65. yılını kutladığını hatırlatan Özüner, CNH Industrial ile ticari ilişkilerinin eskiye dayandığını ve yılda 15 bin adet traktörü CNH Industrial ile ihraç ettiklerini bildirdi.Özüner, "CNH Industrial'in küresel pazarda en kuvvetli iş ortaklarından biriyiz. Bizim neler yapabileceklerimizi, bizim kadar iyi bildiklerinden yatırım kararı kolaylıkla alındı. Bu yatırıma 2017 sonunda karar verdik ancak hatların yapılması, üretime geçilmesi yaklaşık 2 yıl sürdü. Biz hiçbir zaman 'pazar daralıyor, satışlar azalıyor' diye iştahımızı kesmedik. Çünkü biliyoruz ki Türkiye'de hep böyle inişler çıkışlar oluyor ama bir şekilde talep toparlanıyor. Yüzde 18-19 pazar daralmasına rağmen biz bu süreçte yatırımımıza devam ettik, bitirdik ve üretime başladık." diye konuştu.Özüner, yaptıkları yatırımla ilk etapta ihracata değil, iç pazara odaklandıklarını ancak ilerleyen süreçte ortaklarıyla ihracata dönük adımlar atmak istediklerini söyledi."Traktörde iç pazar 2020'de yüzde 15-20 büyüyecek"TürkTraktör Genel Müdürü Özüner, 2017'de Türkiye'de yaklaşık 73 bin traktör satıldığını, 2018'de bu rakamın 48 bine gerilediğini ve 2019'u ise 25-26 bin adetle kapattıklarını bildirdi.Son 3 yılda traktör pazarının daraldığını belirten Özüner, "Özellikle 2019'un son çeyreğinde pazarın toparlandığını gördük. Ekonomideki belirsizliklerin azalması ve faizlerin düşmesi, iç pazardaki talebi etkiledi. Ertelenmiş müşteri taleplerini de düşünürsek biz iç pazar büyüklüğünün 2020'de geçen yıla göre yüzde 15-20 yukarıda olacağını tahmin ediyoruz ve planlarımızı o şekilde yaptık." dedi.Türkiye'nin traktör ihracatının yüzde 90'ını kendilerinin gerçekleştirdiğini anlatan Özüner, "Ortağımız CNH Industrial'in çok yaygın ve kuvvetli satış ağı var. Onlarla birlikte yaklaşık 130 ülkeye ihracat yapıyoruz. 2018'de 14 bin 500 adet, 2019'da 15 bin 207 adet traktör ihraç ettik. ABD ve AB ülkelerine ciddi ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.Ziraat Bankası'nın tarımsal mekanizasyon kredilerinin traktör sektörüne önemi katkılar sağladığını kaydeden Özüner, bankanın tarımsal üretime yönelik kredilerinin her zaman mevcut faiz oranından daha düşük olmasının Türk tarımını destekleme açısından memnuniyet verici olduğunu ifade etti.