Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TürkTraktör mobil yol desteğiyle 65 yaş üzeri çiftçilerin yanında

TürkTraktör'ün başlattığı Mobil Yol Desteği hizmetiyle, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan çiftçilerin New Holland ve Case IH markalı traktörlerine yerinde hizmet veriliyor, ihtiyaç halinde traktörler tarla ya da evden ücretsiz bir şekilde servislere alınıp gerekli işlemler tamamlandıktan...

07.04.2020 11:04 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:21
TürkTraktör mobil yol desteğiyle 65 yaş üzeri çiftçilerin yanında
TürkTraktör'ün başlattığı Mobil Yol Desteği hizmetiyle, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan çiftçilerin New Holland ve Case IH markalı traktörlerine yerinde hizmet veriliyor, ihtiyaç halinde traktörler tarla ya da evden ücretsiz bir şekilde servislere alınıp gerekli işlemler tamamlandıktan sonra da adrese teslim ediliyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, TürkTraktör, her koşulda tarım sektörünün baş aktörleri çiftçilerin hayatını kolaylaştırmak adına yeni hizmet ve çözümleri sunmaya devam ediyor.
TürkTraktör, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle, ihtiyaç duyduklarında çiftçilerin yanında olmak adına nisan ayı boyunca geçerli olacak yeni bir hizmet sunmaya başladı.
Sokağa çıkma yasağından etkilenen çiftçilerin aklı, traktörlerinde kalmayacak
Yeni koronavirüs salgınıyla birlikte yaşanan zorlu süreçte birçok aksiyon alan TürkTraktör, önlemler kapsamında şirketin ekosisteminde bulunan müşterileri, servis ve bayileri için de farklı çalışmalar yürütüyor.
TürkTraktör, çeşitli bölgelerde ekim ve dikim mevsiminin başlamasıyla, tarımsal üretimin aksamaması adına, New Holland ve Case IH marka traktörlere sahip 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan çiftçilere Mobil Yol Desteği hizmetini sunmaya başladı.
Bu hizmet ile servisler aracılığıyla traktörlerin bulunduğu yere gidilerek, aracın bakım ve onarımı yapılıyor. Mobil Yol Desteği kapsamında TürkTraktör, aynı zamanda servis ekiplerinin yapacağı işleme göre, gerektiğinde traktörün servise alınması ve geri tesliminde oluşacak taşıma/çekici bedelini de karşılıyor.
Bu hizmet, garantisi devam eden traktörlerin yanı sıra garanti süresini tamamlamış New Holland ile Case IH markalı traktörler için de sunuluyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››TürkTraktör mobil yol desteğiyle 65 yaş üzeri çiftçilerin yanında - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere’den geldi Haberler
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi
Tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde, virüsün gizlendiği ortaya çıktı Haberler
Tedavi edilen 51 kişinin hücrelerinde, virüsün gizlendiği ortaya çıktı
Yavru Vatan’da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti Haberler
Yavru Vatan'da ilk kez bir KKTC vatandaşı virüsten hayatını kaybetti
’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Haberler
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı Haberler
Salgın sebebiyle evine kapanan İstanbullu su sıkıntısı çekecek mi? Bakan yanıtladı
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı Haberler
Evinde karantinaya girmek isteyen adamı, eşi eve almadı
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı Haberler
Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı Haberler
Emekliler için büyük gün! Paralar hesaplara yatmaya başladı

Son Dakika Güncel Haberleri

11:46: Uzayın Dibi ile Ekin Beril canlı yayında - Haber 11:46: İstanbul'da toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışmaları devam ediyor - Haber 11:45: Dünya liderlerinden Johnson'a geçmiş olsun mesajı - Haber 11:45: Başkan Demir'den Berat Kandili mesajı - Haber 11:45: YASAĞA RAĞMEN SAHİLE GELDİLER... "İKİ BİRA İÇİP EVE GİDECEĞİZ" - Haber 11:10: Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Barajlarda yeteri kadar su var, içme suyunda sıkıntı öngörmüyoruz - Haber 11:06: Kuzey Kıbrıs'ta ilk kez bir KKTC vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:04: Rizeli gencin camiden yaptığı şiveli 'evde kalun' anonsu gülümsetti - Haber 10:02: Korona kılığına giren tiyatrocu sokağa çıkanları hem kovaladı, hem bayılttı - Haber 09:58: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Sancaktepe'deki hastanenin inşaat çalışmaları başladı - Haber 09:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem - Haberler 12:28: Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi - Haberler