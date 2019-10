TürkTraktör, son teknolojiye sahip ürünlerini fuarda ziyaretçilerle buluşturacak

TürkTraktör, üstün teknolojiye sahip yeniliklerinin sonuncusu olan Türkiye 'nin otomatik dümenleme sistemine sahip ilk yerli üretim traktörlerini, Bursa 17. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı'nda ziyaretçilerin beğenisine sunacak.TürkTraktör Genel Müdürü Aykut Özüner, fuar öncesi kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, kuruluşunun 65'inci yılında TürkTraktör'ün, çiftçinin ihtiyacını karşılamak ve verimli üretim için modern tarıma yönelik yatırımlarını sürdürdüğünü söyledi.Bu yılın başından beri, gerek mekanizasyon ve akıllı tarım uygulamaları gerekse de kampanyalarla çiftçilerin yanında olduklarını ifade eden Özüner, "Bursa gibi verimli topraklara sahip büyük bir tarım kentinde bizi, yeniliklere çok açık bir çiftçi profili karşılıyor. Bu nedenle de Türkiye'nin otomatik dümenleme sistemine sahip ilk yerli üretim traktörlerini ilk kez bu fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz." dedi.Özüner, otomatik dümenleme sistemine sahip traktörlerin Ar-Ge çalışmalarının ve üretiminin Türkiye'de gerçekleştiğini vurgulayarak, "New Holland MasterDrive ve Case IH ProGuide modellerimizle bu son teknolojiyi her kesimden çiftçinin erişebileceği uygun bir fiyatla piyasaya sunuyoruz. Fabrika çıkışlı bir özellik olarak sunulan otomatik dümenleme sistemi, verimin anahtarı olacak, tarımsal faaliyetlerde kullanılan tohum, ilaç ve gübreden yakıta kadar tarımsal girdilerin gerektiği kadar kullanılmasını ve toplam maliyetin düşürülmesini sağlayacak." diye konuştu.Fuarda özel ürünler sergilenecekFuara getirdikleri ürünlere değinen Özüner, şunları kaydetti:"Uluslararası ödüllü yılın traktörü New Holland TTJ serisinin 5'inci yılına özel olarak 150 adet sınırlı üretimi yapılan TTJunior modelimizi de fuarda sergiliyoruz. Eşsiz ölçüleri, güçlü ve ekonomik motoruyla geçtiğimiz yıllarda kullanıcıların vazgeçilmezi olan TTJunior, koyu gri ve New Holland mavi renklerine sahip özel tasarımıyla standımızda fuar ziyaretçilerini karşılayacak. Maksimum performans ve yakıt ekonomisini bir arada arayan çiftçilerimizin ilgisini çekecek bir diğer ürünümüz ise TD4.100F. Bu modelimiz, yüksek basınçlı common-rail yakıt enjeksiyon teknolojisiyle donatılmış, 4 silindirli, tam 98 beygir gücüyle şu ana kadar yalnızca ithal traktörlerin yanıt verebildiği bahçe faaliyetlerinde yerli ve ekonomik bir çözüm oldu."