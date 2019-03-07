Türktraktör'ün Kadın Çalışanları Yenilikçi Ürünlere İmzalarını Atıyorlar

Bu yıl kuruluşunun 65. yılını kutlayan TürkTraktör, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen politika ve uygulamaları ile Türkiye traktör pazarının halen faaliyetteki en köklü üreticisi olarak konumunu koruyor.

Kadın istihdamının görece olarak düşük olduğu otomotiv sektöründe, bu döngüyü kıran TürkTraktör'de kadın çalışanlar satıştan satış sonrasına, Ar-Ge'den üretime, lojistikten finansa kadar pek çok farklı alanda ve projelerde etkin şekilde görev alıyorlar.

Bunlardan biri de tasarımı ve tüm ürün hakları TürkTraktör'e ait olan, fabrika montajlı ön yükleyici traktörler projesi.

Çiftçinin ihtiyacı analiz edilerek, başta hayvancılık işletmeleri olmak üzere birçok tesiste yükleme ve boşaltma işlerinde kolaylık sağlaması hedeflenerek tasarlanan ve üretilen bu ürün öncelikle Türk çiftçisinin hizmetine sunuldu. Piyasaya çıktıktan yaklaşık 4 ay sonra dünya pazarına da sunulan ve şu anda Amerika'ya ihraç edilen bu yenilikçi ürün; 2019'da da Avrupa'ya da gönderilmeye başlanacak. Bu da kadınların Türk otomotiv sektöründe ürün geliştirme, analiz, üretim, lojistik gibi birçok bölümdeki önemli rolünü ve ekonomiye katkılarını bir kez daha göstermekte.

Uzun yıllardır motor üretimi yapan, geçtiğimiz yıl ise Türkiye'de ilk defa ürettikleri yeni nesil elektronik ve Tier 4 emisyon seviyesindeki çevreci motorların kullanıldığı traktörlerin ihracatına da başlayan TürkTraktör'de üretilen yerli motorlarda da yine kadınların rolü yüksek.

Emisyon regülasyonu sebebiyle şimdilik sadece yurtdışı pazarlara gönderilen traktörlerdeki rekabetçi performans ve emisyon seviyelerinde olan motorları üreten kadın çalışanlar "Özellikle üretim sektöründe ve mühendislik kapsamına giren işlerde çalışmaların erkekler tarafından yapılması gerektiğine dair hala yaygın bir kanı var. Oysa bu iki önemli proje ile kadınların aslında bu işlerde ne kadar başarılı olabileceğini herkese gösterdik. Başarımızın altında ise gerekli bilgi ve donanıma sahip olmamız, işimize olan saygımız, başarma isteğimiz ve kendimize olan inancımızı yatıyor" diye açıkladılar.

Yerel ve global rekabette öne çıkmanın yolunun istihdam da fırsat eşitliğinden geçtiğine inanan ve yatırımlarını bu doğrultuda gerçekleştiren TürkTraktör, son 5 yılda kadın çalışan sayısını 2 katına çıkardı. Kalite, Üretim, Tedarik Zinciri, Ar-Ge, İnsan Kaynakları, Mali İşler, Pazarlama, Satın Alma, Satış Sonrası yani nerdeyse her fonksiyon da görev alan kadın çalışanlarında neredeyse yarısı da mühendislerden oluşuyor. Endüstriyi ileriye taşıyan yenilikleri geliştirmede kararlı TürkTraktör'ün kadın çalışanları, Türkiye için gurur kaynağı olurken, geleceğin kadınlarına da cesaret vermeyi sürdürüyorlar.

Kaynak: Bültenler