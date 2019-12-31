Haberler » Güncel » Türkü söylerken canlı yayında bayıldı - Haber

Türkü söylerken canlı yayında bayıldı

EDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren 'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı.

31.12.2019 15:44 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:44 Türkü söylerken canlı yayında bayıldı

EDİRNE'de yerel bir televizyon kanalındaki canlı yayınlanan programda konser veren ' Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, türkü söylediği sırada bayıldı. Ahmetçik, verilen reklam arasında müdahalede edildikten sonra yeniden türkü söylemeye devam etti.

'de yerel yayın yapan bir televizyon kanalında Ali Akartürk'ün hazırlayıp sunduğu türkü programının bu haftaki konukları Bulgaristan'ın Razgrad kentinden gelen,  'Bulgaristan Razgrad Karaağaç Deliorman Türkü Grubu' oldu. Balkan türkülerini canlı yayında kora halinde televizyonda yayınlandığı sırada  grup üyelerinden Azer Ahmetçik isimli kadın fenalaştı. Fenalaşan kadına koro arkadaşları kolundan tutarak yardım etti. Bu sırada canlı yayın devam ederken ayakta durmaya dayanamayan kadın birden yere düşerek bayıldı. Ekranda saz çalan ve program yapımcılığını üstlenen Ali Akartürk, Reklam arasına gidiyoruz diyerek programa ara verdi.

Reklam arasında grup arkadaşlarının müdahale ettiği Azer Ahmetçik'in  tansiyonu düştüğü bu yüzden fenalaştığı öğrenildi. Müdahalenin ardından reklam arasında kendine gelen Ahmetçik,  grup arkadaşlarıyla birlikte canlı yayında türkü söylemeye devam etti.



Bulgaristan, Edirne, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:42   Ankara genç kadın, 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürüldü - Haber
17:42   AB, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan endişeli - Haber
17:42   Denizli'de silahlı kavgaya karışan iki kişi gözaltına alındı - Haber
17:42   Mardin'de okuldaki bağış kutularını çaldıkları gerekçesiyle 3 zanlı yakalandı - Haber
17:42   Burdur ve Hatay'da DEAŞ'a yönelik operasyon - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:16   Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! - Haber
16:06   Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı - Haber
15:54   CHP üniversite affı için kanun teklifi verdi - Haber
31.12.2019 17:43:52