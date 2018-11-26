Türkü Türkü Türkiyem" Konseri

Konyaaltı Belediyesi
Türk Halk Müziği Korosu, "Türkü Türkü Türkiyem" konseriyle sahne aldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen konserde, Türk Halk Müziği Korosu izleyiciyle buluştu.
Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek
, meclis üyeleri ve vatandaşın izlediği konser, Yiğit Aktı'nın şefliğinde gerçekleştirildi.
Burcu Yamaner'in konuk sanatçı olarak sahne aldığı programda, 15 eser seslendirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Böcek, Türk Halk Müziği Korosunun her yıl konserlere imza attığını anımsatarak, sanata ve sanatçıya olan desteklerinin her zaman süreceğini kaydetti.
26 Kasım 2018 Pazartesi 17:22