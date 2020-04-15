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Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneğinden sağlıkçılara destek

Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 6 adet entübasyon kabini hediye etti.

15.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:32
Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneğinden sağlıkçılara destek
Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 6 adet entübasyon kabini hediye etti.
Türkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği, koronavirüs sebebiyle vefakarca çalışan sağlık personelinin her zaman yanlarında olduklarını hissettirmek amacıyla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine verilmek amacıyla 6 adet entübasyon kabini aldı.
Kabinler, dernek yöneticisi Deniz Temel ve üyeler tarafından, başhekim Prof. Dr. Ahmet Güney, başhekim yardımcısı Cevat Yazıcı, başmüdür Özcan Özyurt ve acil afet uzmanı Mehmet Eskitaş'a teslim edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Erciyes Üniversitesi, Güncel
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