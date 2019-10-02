Haberler » Güncel » Haber

Turkuaz Masa, yeni ofisinde hizmete başladı

Beypazarı Belediyesinin halkın sorunlarının daha hızlı şekilde çözülmesi amacıyla kurduğu "Turkuaz Masa" birimi yeni ofisinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

02.10.2019 12:32Turkuaz Masa, yeni ofisinde hizmete başladı
Beypazarı Belediyesinin halkın sorunlarının daha hızlı şekilde çözülmesi amacıyla kurduğu "Turkuaz Masa" birimi yeni ofisinde vatandaşlara hizmet vermeye başladı.
Turkuaz Masa, yol, kaldırım, park, bahçe, temizlik ve zabıta gibi tüm hizmetlerde vatandaşların istek ve şikayetlerini alarak ilgili birimlere aktarıyor.
Beypazarı Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren "Turkuaz Masa", Hanlarönü Kent Meydanı'ndaki yeni ofisinde hizmet vermeye başladı.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Belediyemiz ve vatandaşlarımız arasında iletişimi daha verimli şekilde sağlamayı hedefliyoruz. Bu anlamda bir köprü vazifesi görevi yapan Turkuaz Masa'ya gelen vatandaşlarımız istediği zaman, dilek ve şikayetlerini ulaştırabilirler." dedi.

Halkla İlişkiler, Beypazarı, Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:12 Kardeşine doğum günü hediyesi 'adalet' istedi
16:11 Emekli tümamiral polat'ı eşi, son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı
16:11 Karamollaoğlu: deprem paraları nereye gitti?
16:10 "ABD'nin görüşme çabaları gösteriden ibaret"
16:10 Kolluk personeli yaya nöbeti tuttu
16:10 Adıyaman'da gümrük kaçağı çay operasyonu
16:10 Kolluk personeli yaya nöbeti tuttu