Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

İstanbul Boğazı, günlerdir devam eden şiddetli Poyraz nedeniyle turkuaz rengine büründü.

10.04.2020 09:40 | Son Güncelleme: 10.04.2020 09:41
İstanbul Boğazı, günlerdir devam eden şiddetli Poyraz nedeniyle turkuaz rengine büründü. Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi.
Marmara Bölgesi'nde günlerdir süren şiddetli poyraz İstanbul'da da etkili oldu. Saatte hızı 80 kilometreyi bulan poyraz denizin rengini değiştirdi. Poyraz'ın etkisiyle denizin rengi turkuaz rengine büründü. Boğazdaki renk değişimi İstanbulluları şaşırttı. Yetkiler boğazdaki bu alışık olmayan durumun günlerdir devam eden poyrazdan dolayı olduğunu söyledi. Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı drone ile havadan görüntülendi.
(Mustafa Biçer/İHA) Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Boğazı, Marmara Bölgesi, İstanbul, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada Haberler
Tarlaya giden anne-kızı hayattan kopartan kaza anı kamerada
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Gözler saat 11.30’a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak Haberler
Gözler saat 11.30'a çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapacak
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis’e geliyor Haberler
Elektrik borcu dahil cepleri rahatlatacak düzenlemeler Meclis'e geliyor
İstanbul’da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif Haberler
İstanbul'da salgına karşı en riskli grupta son durum: 7-8 kişi pozitif
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Haberler ›› Güncel ››Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı havadan görüntülendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:40: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Türk Polis Teşkilatının yıl dönümünü kutladı - Haber 11:40: Ergani'de Türk Polis Teşkilatı'nın 175. kuruluş yıl dönümü kutlandı - Haber 11:40: Niğde'de damperi açık kalan kamyon tabelayı yıktı - Haber 11:39: Başkan pazarda maske dağıttı - Haber 11:37: Sındırgı'da yardım seferberliği - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler 11:19: 90 yaşındaki Alya Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu - Haber 10:22: Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek - Haber