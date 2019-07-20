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Türkücü Aydın Aydın sahneye başına geçirdiği plastik şişeyle çıktı

Ünlü türkücü Aydın Aydın sıfır atık projesine dikkat çekmek için sahneye pet şişelerden oluşan kıyafetle çıktı. Türkücü, kafasına da büyük plastik şişe geçirdi.

20.07.2019 10:19

Çektiği klipler ve besteleriyle dikkat çeken türkücü Aydın Aydın, yine yaptı yapacağını. Ünlü türkücü Malatya'da 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat Etkinlikleri ve Kayısı Festivali kapsamında konser verdi.

PLASTİK KIYAFETLE SAHNEYE ÇIKTI

Aydın Aydın, Sıfır Atık Projesi'ne dikkat çekmek için plastik kıyafetle sahne çıktı. Aydın Aydın'ın görüntüsünü ve ilginç dansını görenler şaşkınlıklarını gizleyemediler.

TURŞU BİDONUNA BENZETTİLER

Ünlü türkücünün kafasına geçirdiği plastik şişeyi gören sosyal medya kullanıcılarından komik yorumlar geldi. Instagram kullanıcıları Aydın Aydın'ı turşu bidonuna benzetti.

DİKKAT ÇEKMEK İÇİN EKSİ 3 DERECEDE NAYLON POŞET GİYMİŞTİ

Türkücü Aydın Aydın, Çevre kirliliğine neden olan 'Naylon poşet ve pet' yasasına dikkat çekmek için Hakkari'nin 2 bin 800 rakımlı Demirtaş Köyü yaylasında, sıfırın altında 3 derece soğukta şort yapıp giydiği ve kafasına taktığı naylon poşetle hem türkü söyledi, hem de kayak yaptı.


Türkücü Aydın Aydın sahneye başına geçirdiği plastik şişeyle çıktı
Malatya, Aydın, Magazin

YORUMLAR (2)
YİLMAZ DİNMEZ: tamda bir berdus
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MALCOLM: bu turşu bidonunun doğada kaybolma süresi ne kadar acaba?
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