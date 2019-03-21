Türkücü Bülent Serttaş'a Eski Çalışanından Ölüm Tehdidi: Kapıdan İlk Çıkanı Vuracağım

Türkücü Bülent Serttaş, işten çıkardığı eski çalışanının ölüm tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Serttaş, "Arabanı benzinle yakacağım. Evinin önünde yatıp kapıdan ilk çıkanı vuracağım. Hepinizi yok edeceğim" şeklinde tehditler savuran eski çalışanı Muhlis K.'dan şikayetçi oldu.

"HEPİNİZİ YOK EDECEĞİM"

Bülent Serttaş, Muhlis K. adlı eski çalışanını savcılığa şikayet etti. Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; ünlü türkücü, Muhlis K.'nın kendisinden para istediğini , "Arabanı benzinle yakacağım. Evinin önünde yatıp kapıdan ilk çıkanı vuracağım. Hepinizi yok edeceğim" diye tehdit mesajları attığını söyleyerek şikayetçi oldu.

"NEDENSİZ YERE İŞTEN KOVULDUM"

Muhlis K.'ya tehdit suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Önceki gün görülen davada Muhlis K. nedensiz yere işten çıkarıldığı için kızgın olduğunu söyleyip, yaptıklarından pişmanlık duyduğunu belirtti. Bunun üzerine Serttaş, Muhlis K.'yı affetti. Serttaş'ın dilekçe vermesi için dava ertelendi.