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Ünlü türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti

Bir dönem İşte Benim Stilim yarışmasına katılan ünlü türkücü Ceylan'ın da yeğeni olan 25 yaşındaki yeğeni Nazlıcan Arkan, Pankreas iltihabı nedeniyle 1 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

21.12.2019 17:59 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:48

Bir dönem İşte Benim Stilim yarışmasına katılan ünlü türkücü 'ın da yeğeni olan Nazlıcan Arkan bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

"İŞTE BENİM STİLİM" YARIŞMASINA KATILMIŞTI

Arkan, geçtiğimiz kasım ayından bu yana pankreas iltihabı nedeniyle kaldırıldığı Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Bir dönem "İşte Benim Stilim" yarışmasına da katılan 25 yaşındaki Arkan'ın cenazesi yarın Büyükçekmece Kuba Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Büyükçekmece Tüyap Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan, aralık ayının başında rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Nazlıcan yoğun bakıma alınmıştı.

CEYLAN DUA İSTEMİŞTİ

Ceylan, Instagram sayfasından açıklama yaparak yeğeni için dua istemişti. İşte Ceylan'ın o paylaşımı; "Allah'a çok şükür umudumuz var. Rabbim Nazlıcan'ı bize bağışlayacak. Daha çok genç 25 yaşında...

Hepinizden dua bekliyorum biraz sonra yanına gireceğim. İçimiz kan ağlasa da, hepimiz için geçerli hastamız da olsa hepimiz sabah işimize gidiyoruz ama yürek yangın yeri fırtınalar kopuyor içimizde. İnşallah Rabbim onu önce ablama sonra da bize bağışlayacak. Allah bütün hastalara, şifa versin. Her şeyin başı sağlık."

NAZLICAN ARKAN KİMDİR?

Nazlıcan Arkan, 1993 İstanbul doğumludur. İşte Benim Stilim'de 7. Sezon yarışmacısı olan Nazlıcan Arkan, üniversite mezunudur. Bir bankada görev yapan Nazlıcan, yarışma günlerinde modaya ve giyime olan tutkusundan bahsetmiştir. Nazlıcan Arkan aslen Tuncelilidir.

İşte Benim Stilim yarışmasına katılan Ceylanİşte Benim Stilim yarışmasına katılan Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan yoğun bakıma kaldırıldı

Ünlü türkücü Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan hayatını kaybetti

Çapa Tıp Fakültesi, Ceylan, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
ZİYAA: Allah rahmet eylesin. . . Allah sevdiklerine sabır ihsan eylesin. . .
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TUPAC: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Çok üzüldüm, ailesine sabırlar diliyorum
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YAŞLI KURT: olabilir normaldir yani. pehh
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GÜLBİN DÖLEN: şifalar versin allahım alllahım gençligine acr sen ona şifalar ihsan et. aminnnnnnnnn
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