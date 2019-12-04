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Türkücü Ceylan, yoğun bakımda olan İşte Benim Stilim yarışmacısı yeğeni için yine dua istedi

Yoğun bakımdaki yeğeninin sağlık durumunu hakkında Instagram sayfasından açıklama yapan Ceylan gözyaşlarını tutamadı. Ünlü türkücü, Nazlıcan için dua istedi.

04.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 04.12.2019 16:45

2016 yılında İşte Benim Stilim yarışmasıyla adını duyuran ve aynı zamanda ünlü türkücü 'ın yeğeni olan Nazlıcan Arkan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı. Yapılan tetkikler sonucu pankreas iltihaplanması teşhisi konulan Arkan'ın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

YİNE DUA İSTEDİ

Rahatsızlandığı ilk günden beri yeğeni için gözyaşı döken Ceylan yoğun bakımdaki yeğeninin sağlık durumunu hakkında sayfasından açıklama yaptı. Ünlü türkücü, Nazlıcan için yine sevenlerinden dua istedi.

"DAHA ÇOK GENÇ"

İşte Ceylan'ın yürek burkan o paylaşımı;

"Allah'a çok şükür umudumuz var. Rabbim Nazlıcan'ı bize bağışlayacak. Daha çok genç 25 yaşında.

Hepinizden dua bekliyorum biraz sonra yanına gireceğim. İçimiz kan ağlasa da, hepimiz için geçerli hastamız da olsa hepimiz sabah işimize gidiyoruz ama yürek yangın yeri fırtınalar kopuyor içimizde. İnşallah rabbim onu önce ablama sonra da bize bağışlayacak. Allah bütün hastalara, şifa versin. Her şeyin başı sağlık."

"BENİ KURTAR ÖLMEK İSTEMİYORUM"

2. Sayfa programına katılan Ceylan yeğeninin ilk yoğun bakıma kaldırıldığı sırada şunları söylemişşti: "İki aydır karnı ağrıyordu. Annesini üzmemek için söylemedi. İltihabın vücuduna yayılması sonucu kritik sürece girdi" ifadelerini kullandı. Ceylan yaşam mücadelesi veren yeğeninin "Beni kurtar ölmek istemiyorum" dediğini de aktarmıştı.

İşte Benim Stilim yarışmasına katılan Ceylanİşte Benim Stilim yarışmasına katılan Ceylan'ın yeğeni Nazlıcan Arkan yoğun bakıma kaldırıldı

Türkücü Ceylan, yoğun bakımda olan İşte Benim Stilim yarışmacısı yeğeni için yine dua istedi

Instagram, Ceylan, Magazin


HABER YORUMLARI (2)
MECHUL ASKER:Duaaaa
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ZİYAA:Allah acil şifalar versin. . . Allah sevenlerine bağışlasın, Nazlıcanımızı inşallah. . .
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