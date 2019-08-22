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Türkücü Ferhat Tunç, hakkında çıkartılan yakalama kararına tepki gösterdi

Sosyal medya hesaplarında örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan türkücü Ferhat Tunç, hakkında çıkartılan yakalama kararına Twitter hesabından tepki gösterdi.

22.08.2019 10:28
Türkücü Ferhat Tunç, hakkında çıkartılan yakalama kararına tepki gösterdi

İstanbul 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi, sanatçı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarttı. Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek, hakkında 'örgüt propagandası yaptığı' iddiasıyla dava açılan Tunç'un ifade vermeye gelmediği gerekçesiyle yakalama çıkartıldığı belirtildi.

YAKALAMA KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Hakkında verilen yakalama kararına Twitter hesabından tepki gösteren Ferhat Tunç, "Bu nasıl bir hukuktur, birileri açıklasın! Soruşturma aşamasının tamamlanması için ifademe başvurulması gerekmez mi? Savcılığa İfade vermediğim halde nasıl oluyor da bu soruşturma dosyası davaya dönüşüyor? Yetmedi, oturup bir de hakkımda yakalama kararı çıkartıyorlar!" dedi.

Türkücü Ferhat Tunç, hakkında çıkartılan yakalama kararına tepki gösterdi

Ferhat Tunç, Twitter, Magazin, Güncel

YORUMLAR (26)
DORU TURK: Ne sorsunlardi sana propagandayi nasil aciklayacaksin dusunce ozgurlugu mu hadi ordan
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6 3
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ASLAN: Hadi bakalım mahkeme
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YETER ARTIK: İnsan ne görmek istiyorsa onu görur her şeyı Bi pencereden bakarsan sadece onu görursun. Bu yapılan haksızlığa adalet deniyorsa o adalet değildir kimse kendini kandırmasın her şey ortada bu millet u yanmadıkça başımıza da çok diktatör dikilecektir
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7 8
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HAK: Rabbim tüm vatan hainlerini kahru perişan etsin inşallah.
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6 4
ZİYAA: Adalet''ten kaçılır mı la
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9 8
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DERSİMLİ: fero bir dersimli olarak sen den nefret ediyorum
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52 38
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Bİ TARAFI SIKIŞAN HEMEN BU NASIL HUKUK D: Bi tarafı sıkışan hemen bu nasıl hukuk diye yaygarayı basıyo gitseydin kendini savunmaya neden gitmedin avukatın anlatmadımı sana savcı yakalama kararı çıkarıp dava açabilir diye dengo
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İÇ SES: AKILLI OLAYDIN. DEVLET HİÇBİR ŞEKİLDE SUÇSUZ KİMSEYE EL ATMAZ. DURUR DURUR EN SON NOKTA ATIŞI VURUR. . .
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KATIRCI: kimse kusura bakmasın yapmayacaksın birader örgütle ilgili yayınlama savunma bu ülkede yaşıyorsan bazı kurallara uyacaksın yeter çok can verildi bu ülkede durması için bazı şeyleri engellemek şart bence yapılan doğru kısmen sadece ifadeye çağarılması lazımdı ama ifadeden sonra da farklı şeyler çıkmayacaktı gereken buydu olması gereken şey bu bence kimse zannetmesin ki partizanlık yapıyorum partiyle falan işimiz yok olması gereken sadece ülkenin menfaati önemli kimse bölücülük yapamaz. . . .
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MURAT GENÇ: hadi haddiii tut karakolun yolunu . . .
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