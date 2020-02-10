Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu iş adamı Kenan Koçak ile dün akşam dünyaevine girdi. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde en ilginç hamle de türkücü Ferman Toprak'dan geldi.

FERMAN HAVAYA DOLAR SAVURDU

Geçtiğimiz Aralık ayında bir süredir birlikte olduğu Kenan Koçak ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan şarkıcı Merve Özbey, dün akşam nikah masasına oturdu. Yıldızlar geçidinin yaşandığı düğünde Demet Akalın ile sahneye çıkan Ferman Toprak, Merve Özbey'yle oynadığı esnada ceketinin cebinden bir tomar dolar çıkartarak havaya savurdu. Şarkıcının bu anları ise düğüne gelen konukların kamerasına takıldı.

DEMET AKALIN DÜĞÜNDE SAHNEYE ÇIKTI

Bir parti havasında geçen düğünde sahneye çıkan Demet Akalın ise bir dönem birlikte çalıştığı Merve Özbey'e övgüler yağdırdı. Özbey'e kınada bir bilezik takan Akalın'ın düğünde ne taktığı ise merak konusu oldu.

LÖSEV'E BAĞIŞ YAPTILAR

Masaları tek tek gezerek gelen konuklarla sohbet eden Merve Özbey, Murat Dalkılıç ve Hande Erçel'in yanına giderek karşılıklı göbek attı. Ünlü çift, kimsenin bir an olsun oturmadığı düğünlerinde nikah şekeri dağıtmak yerine LÖSEV'e bağış yaparak gönülleri fethetti.