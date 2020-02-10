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Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı

Merve Özbey'in düğün törenine katılan şarkıcı Ferman Toprak, oyun oynadıkları esnada cebinden çıkardığı bir tomar doları havaya savurdu.

10.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:32

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu iş adamı Kenan Koçak ile dün akşam dünyaevine girdi. Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde en ilginç hamle de türkücü Ferman Toprak'dan geldi.

FERMAN HAVAYA DOLAR SAVURDU

Geçtiğimiz Aralık ayında bir süredir birlikte olduğu Kenan Koçak ile aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan şarkıcı Merve Özbey, dün akşam nikah masasına oturdu. Yıldızlar geçidinin yaşandığı düğünde Demet Akalın ile sahneye çıkan Ferman Toprak, Merve Özbey'yle oynadığı esnada ceketinin cebinden bir tomar dolar çıkartarak havaya savurdu. Şarkıcının bu anları ise düğüne gelen konukların kamerasına takıldı.

DEMET AKALIN DÜĞÜNDE SAHNEYE ÇIKTI

Bir parti havasında geçen düğünde sahneye çıkan Demet Akalın ise bir dönem birlikte çalıştığı Merve Özbey'e övgüler yağdırdı. Özbey'e kınada bir bilezik takan Akalın'ın düğünde ne taktığı ise merak konusu oldu.

LÖSEV'E BAĞIŞ YAPTILAR

Masaları tek tek gezerek gelen konuklarla sohbet eden Merve Özbey, Murat Dalkılıç ve Hande Erçel'in yanına giderek karşılıklı göbek attı. Ünlü çift, kimsenin bir an olsun oturmadığı düğünlerinde nikah şekeri dağıtmak yerine LÖSEV'e bağış yaparak gönülleri fethetti.

Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, Merve ÖzbeyHande Erçel ve Murat Dalkılıç, Merve Özbey'in düğününde kurtlarını döktü

Şarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendiŞarkıcı Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi

Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı

Ferman Toprak, Merve Özbey, Magazin


HABER YORUMLARI (4)
MAGAZİN:Dolarların hepsinin 1lik olması dikkat çekti.
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MUHİTTİN TOPALAK:çok düzgün bir sanatçı mutluluklar dilerim.
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FATİH:akıllı ol ferman
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ERC MRC:Kim bu merve özbey kaç kişi tanıyor bunların neyi haber evlen haber boşan haber aldat haber nerdeyse helaya gitse haber olacak düzgün haber olmazmı.yahu bıktı bu millet böyle saçmalıklardan .
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